Rugby, Sei Nazioni donne: Italia ko con la Francia, l'Inghilterra batte l'Irlanda davanti a 77mila spettatori

Inizia con una sconfitta contro la Francia, a Grenobles, il cammino dell'Italia al Sei Nazioni femminile di rugby: le azzurre cedono per 40-7. Ma a fare notizia è il record di spettatori realizzato a Twickenham, dove l'Inghilterra ha battuto l'Irlanda davanti a 77.120 tifosi: le campionesse in carica del Sei Nazioni e iridate si sono imposte per 33-12. Si tratta della loro 34ma vittoria consecutiva. Intanto la Scozia ha sconfitto il Galles per 24-19 a Cardiff.