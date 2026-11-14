Rugby, Nations Championship: una bella Italia cede all'Argentina a Genova

L'Italrugby sogna per 80 minuti, ma è l'Argentina a vincere al 'Luigi Ferraris' di Genova per 19-14 dopo una partita combattutissima. Azzurri dominanti in mischia e in vantaggio con la meta di Ioane, i Pumas pareggiano nel finale di primo tempo e passano in vantaggio nella ripresa, poi la squadra di Quesada ritorna sotto con una meta di punizione, ma nonostante l'assalto finale il risultato non cambia più. L'Italia tornerà in campo sabato prossimo per l'ultima giornata della fase a gironi contro le Fiji, a Udine. La prima azione è dell'Argentina, col break di Bernasconi vanificato dal passaggio in avanti di Moro su Cruz. Sulla prima mischia l'Italia conquista subito un calcio di punizione: touche vinta su Zuliani, Marin attacca dal lato chiuso e con uno splendido calcetto innesca la corsa di Ioane, che batte in velocità Albornoz e schiaccia in bandierina. Allan trasforma da posizione difficile per il 7-0. I Pumas tornano nei 22 azzurri all'8', ma l'azione è interrotta da un ottimo intervento nel breakdown di Zuliani, dall'altra parte invece è Varney a ispirare un bel contrattacco azzurro, con Ioane però portato fuori da Matera. Dopo 10 minuti combattutissimi il match diventa più tattico, con Varney da una parte e Albornoz dall'altra che usano tantissimo il piede. Gli Azzurri conquistano un calcio di punizione al 17', con Allan che ci prova dalla propria metà campo e non trova di poco i pali. Al 24' l'Italia ritorna in attacco e conquista un primo calcio di punizione sugli sviluppi di una maul. La seconda touche però viene rubata da Petti, che salva i Pumas in una situazione complicata. Dall'altra parte Albornoz trova una rimessa importante nei 22 azzurri, la difesa dell'Italia però è perfetta e Marin salva tutto con un bell'intercetto, che permette anche a Ioane di ripartire. Sul contrattacco Albornoz commette un fallo che gli costa il cartellino giallo. Nel finale sono comunque i Pumas a spingere: al 39' la squadra di Contepomi innesca un drive avanzante che arriva in fondo con Bautista Bernasconi a schiacciare per il 7-7 con trasformazione di Albornoz, appena rientrato.