Rugby, Nations Championship: una bella Italia cede all'Argentina a Genova

14 Nov 2026 - 15:01
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L'Italrugby sogna per 80 minuti, ma è l'Argentina a vincere al 'Luigi Ferraris' di Genova per 19-14 dopo una partita combattutissima. Azzurri dominanti in mischia e in vantaggio con la meta di Ioane, i Pumas pareggiano nel finale di primo tempo e passano in vantaggio nella ripresa, poi la squadra di Quesada ritorna sotto con una meta di punizione, ma nonostante l'assalto finale il risultato non cambia più. L'Italia tornerà in campo sabato prossimo per l'ultima giornata della fase a gironi contro le Fiji, a Udine. La prima azione è dell'Argentina, col break di Bernasconi vanificato dal passaggio in avanti di Moro su Cruz. Sulla prima mischia l'Italia conquista subito un calcio di punizione: touche vinta su Zuliani, Marin attacca dal lato chiuso e con uno splendido calcetto innesca la corsa di Ioane, che batte in velocità Albornoz e schiaccia in bandierina. Allan trasforma da posizione difficile per il 7-0. I Pumas tornano nei 22 azzurri all'8', ma l'azione è interrotta da un ottimo intervento nel breakdown di Zuliani, dall'altra parte invece è Varney a ispirare un bel contrattacco azzurro, con Ioane però portato fuori da Matera. Dopo 10 minuti combattutissimi il match diventa più tattico, con Varney da una parte e Albornoz dall'altra che usano tantissimo il piede. Gli Azzurri conquistano un calcio di punizione al 17', con Allan che ci prova dalla propria metà campo e non trova di poco i pali. Al 24' l'Italia ritorna in attacco e conquista un primo calcio di punizione sugli sviluppi di una maul. La seconda touche però viene rubata da Petti, che salva i Pumas in una situazione complicata. Dall'altra parte Albornoz trova una rimessa importante nei 22 azzurri, la difesa dell'Italia però è perfetta e Marin salva tutto con un bell'intercetto, che permette anche a Ioane di ripartire. Sul contrattacco Albornoz commette un fallo che gli costa il cartellino giallo. Nel finale sono comunque i Pumas a spingere: al 39' la squadra di Contepomi innesca un drive avanzante che arriva in fondo con Bautista Bernasconi a schiacciare per il 7-7 con trasformazione di Albornoz, appena rientrato.

Nella ripresa il primo squillo arriva dal turnover di Piccardo su Marin, ma dall'altra parte è Vintcent a rubare un gran pallone sugli sviluppi di del drive argentino. Al 44' Wegner ispira il break di Rubiolo, Marin prova a recuperare il pallone, che viene schiaffeggiato da Cruz e schizza fuori dalla ruck e viene raccolto da Carreras: l'ala argentina si invola verso la linea di meta ma l'azione viene vanificata dall'in avanti del numero 9 argentino. L'Italia torna a mettere pressione ai Pumas con un break di Ioane seguito da un calcetto di Allan, Albornoz però risolve con un lungo calcio di liberazione. Dall'altra parte è Lorenzo Cannone a salvare gli Azzurri al 51' con un gran tenuto sui propri 5 metri. Al 55' i Pumas chiamano mischia in attacco, pallone subito tirato fuori e allargato da Albornoz su Delguy che sfrutta la superiorità numerica e marca in bandierina per il 12-7, con il mediano argentino che colpisce il palo sulla trasformazione. Al 59' il neo-entrato Opoku viene ammonito per falli di squadra ripetuti e i Pumas ne approfittano subito andando a segno con l'imbucata di Mateo Carreras dopo un incrocio con Chocobares: 19-7. Gli Azzurri reagiscono subito: touche vinta nei 22, maul avanzante fatta crollare irregolarmente e cartellino giallo per Sclavi. L'Italia va di nuovo in rimessa, vinta in fondo su Vintcent: la maul è ancora avanzante e viene di nuovo fatta crollare, e arriva direttamente la meta di punizione con cartellino giallo a Elias, 19-14. L'Italia continua a spingere ma non capitalizza le opportunità concesse nel finale, e sono i Pumas a passare a Genova.

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