Biathlon, Vittozzi seconda nella sprint di Geilo

14 Nov 2026 - 15:05
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Secondo posto di Lisa Vittozzi nella sprint femminile che ha aperto il 'Sesongstart' di Geilo, in Norvegia. La campionessa olimpica di Sappada è giunta al traguardo senza errori, con un ritardo di 9"6 dalla vincitrice di casa Guro Ytterhus, vincitrice senza errori con il tempo di 21'27"2, , ha completato il podio la polacca Kamila Zuk a 11"6, anche lei con uno 0. Quarta posizione per la campionessa olimpica della specialità Maren Kirkeeide. Positive anche le prove delle altre azzurre iscritte: Michela Carrara è finita decima a 39"3 con un errore in piedi, Fabiana Carpella 16sima a 1'10"1 con due errori in piedi e Martina Trabucchi diciottesima a 1'15"2 senza errori, quarantesima Samuela Comola a 2'10"6 con due errori in piedi. Non ha gareggiato Hannah Auchentaller.

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