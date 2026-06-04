Roland Garros, Errani-Vavassori: "Trionfo che nasce dall'amicizia"

"Questo è un sogno ancora vivo" le parole della Errani Roma, 4 giu. (askanews) - Entusiasmo e commozione nelle parole di Sara Errani e Andrea Vavassori dopo il successo che vale la finale del torneo di doppio misto al Roland Garros. I due azzurri, protagonisti di un percorso brillante sulla terra rossa parigina, hanno condiviso sul campo tutta la loro emozione per un traguardo che conferma la forza del loro legame umano oltre che sportivo. "Questo è un sogno ancora vivo", ha dichiarato Errani al termine dell'incontro. "Andrea è il mio migliore amico, è pazzesco giocare con lui. È troppo bravo. Grazie ai nostri team, senza di voi tutto questo non sarebbe possibile. Siamo contenti di vivere questi momenti". Parole ricambiate da Vavassori, che ha sottolineato l'importanza del rapporto costruito negli anni con la compagna di squadra. "Grazie Sara, sei la mia migliore amica. Sei la prima persona con cui parlo quando perdo una partita. Sono contento di condividere questo viaggio con te, ogni giorno è un percorso straordinario".