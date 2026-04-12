Pugilato: Tyson Fury è tornato, battuto il russo Makhmudov

Tyson Fury è tornato. L'ex campione britannico dei pesi massimi, dopo 15 mesi di assenza dal ring, ha battuto il russo Arslanbek Makhmudov e ha subito lanciato una sfida al suo rivale Anthony Joshua. Il 37enne si è imposto per decisione unanime dopo dodici riprese al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, dove il pubblico era tutto per lui, centrando la 35/a vittoria in carriera (contro 2 sconfitte e un pareggio). Fury si era ritirato nel dicembre 2024 dopo aver subito la seconda sconfitta contro l'ucraino Oleksandr Usyk: a gennaio però aveva annunciato la volontà di tornare a combattere e nel match londinese è apparso in gran forma. Subito dopo la vittoria Fury ha preso il microfono e si è rivolto al suo rivale inglese: "Adesso voglio offrirvi l'incotro che tutti aspettate. Voglio te, AJ, Anthony Joshua. Diamo agli appassionati di boxe quello che desideran: la battaglia d'Inghilterra. Ti sfido, Joshua, ad affrontarmi nel mio prossimo incontro".