Atletica: Kibiwott e Chekole trionfano alla maratona di Milano

Il nuovo re della maratona meneghina è il keniota Vitalis Kibiwott, che in 2h06.35 vince la 24esima Wizz Air Milano Marathon. Secondo posto per Amos Kiprotich Kiplagat, Kenya, in 2h08.14, terzo Labam Kiplimo, Kenya, in 2h08.23. Grande prestazione tra le donne per l'etiope Yeshii Kalayu Chekole con il tempo di 2h20.15, miglior crono sul suolo italiano dell'anno al femminile e secondo tempo di sempre alla Milano Marathon. Piazza d'onore per la connazionale Iddeessaa Eebbisee Addunyaa in 2h21.13, terza l'etiope Sintayehu Tilahun Getahun 2h25.29. Xavier Chevrier, nono, migliore italiano al traguardo con 2h11.50. Stella di prima grandezza del mountain running azzurro, era al debutto sulla distanza della maratona.