Atletica, Gout Gout vola nei 200 metri: 19"67 è record mondiale U20, meglio di Bolt

Record del mondo U20 e miglior crono assoluto dell'anno. Gout Gout vola nei 200 metri ai campionato australiani di atletica leggera: lo sprinter 18enne ha fermato il cronometro a 19.67 (veto a favore di 1.7), a pochi decimi dal primato assoluto di 19.19 stabilito da Usain Bolt nel 2009. Il velocista australiano, classe 2007, si conferma così tra i fenomeni dell'atletica internazionale: "Aspettavo questo momento" le parole di Gout Gout, che ora è tra i sei atleti che sono riusciti a scendere sotto i 20" non ancora ventenni. Lo stesso Bolt all'età dell'australiano i 200 li correva in 19.94 . Nella stessa gara il 18enne ha chiuso davanti aa Aidan Murphy, che ha corso con il super tempo di 19.88, il secondo migliore dell'anno. "Abbiamo atleti incredibili in Australia e ci stimoliamo a vicenda oltre i limiti. In due sotto i 20 secondi è fantastico" ha detto Gout Gout.