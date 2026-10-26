Mayweather perde 550 milioni di dollari: danni causati da accordi commerciali poco chiari e da un ex socio
L'ex campione di pugilato Floyd Mayweather ha ammesso di aver subito perdite per 550 milioni di dollari. Il motivo sarebbe duplice
Probabilmente si aspettava un ritorno sul ring meno tormentato, Floyd Mayweather. L'ex campione del mondo di boxe ha annunciato di aver subito perdite per 550 milioni di dollari. Le motivazioni del danno economico sarebbe due. Più della metà della cifra persa (350 milioni) trarrebbe origine da accordi commerciali poco chiari sottoscritti con l’emittente Showtime.
La società sarebbe accusata di aver versato nelle casse di terzi incassi che sarebbero spettati a Mayweather o alla sua società. Il 49enne del Michigan ha già avviato un'azione legale per riottenere 340 milioni.
Nel fuoco amico va invece rintracciata la causa del detrimento della restante parte. Il pugile sarebbe stato tradito da un ex socio su cui riponeva la sua fiducia:"Quest’uomo si sedeva accanto a me, fingeva di essere mio amico e mi aiutava con i miei affari. E poi mi ha rubato 200 milioni di dollari". Non un momento semplice per colui che si faceva soprannominare "Money" per i suoi guadagni monstre ottenuti in carriera.
Carriera che, a sorpresa, riprenderà all'età di 49 anni dopo nove anni lontano dai ring. Il suo secondo-primo avversario sarà Ryan Garcia, attuale detentore della cintura Wbc dei pesi welter.