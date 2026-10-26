Mayweather perde 550 milioni di dollari: danni causati da accordi commerciali poco chiari e da un ex socio

Nel fuoco amico va invece rintracciata la causa del detrimento della restante parte. Il pugile sarebbe stato tradito da un ex socio su cui riponeva la sua fiducia:"Quest’uomo si sedeva accanto a me, fingeva di essere mio amico e mi aiutava con i miei affari. E poi mi ha rubato 200 milioni di dollari". Non un momento semplice per colui che si faceva soprannominare "Money" per i suoi guadagni monstre ottenuti in carriera.