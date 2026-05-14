Internazionali, Darderi: "Più forte mentalmente, ho fatto salto di qualità. Ora non mollo mai"

14 Mag 2026 - 09:55
© Getty Images

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"Mi sento più forte, mentalmente ho fatto il salto di qualità non mollando mai, ma ho ancora tanto da imparare". La notte da sogno di Luciano Darderi agli Internazionali porta l'azzurro in semifinale, con la certezza di non essere una meteora. "Dopo il secondo set non pensavo mai di vincere - ha detto il 24enne tennista argentino naturalizzato italiano, dopo la vittoria su Jodar - . Ho cercato solo di lottare e spingere, ho vinto la partita fisicamente. E un sogno essere in semifinale e ancora non ci credo. Jodar? Avrà un futuro pazzesco e sono contento della mia performance del terzo set, tornare solido mentalmente è stata la chiave per vincere".

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