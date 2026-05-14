Internazionali, Darderi da sogno! Batte Jodar dopo una maratona di oltre 3 ore ed è in semifinale

Dopo l'impresa in rimonta contro il n.3 del mondo Zverev, Darderi si è ripetuto anche nel tie break del primo set contro lo spagnolo rimontando da 2-5, ma poi nel secondo set ha sprecato due match point e si è dovuto arrendere alla contro-rimonta di Jodar, che ha si è portato a casa un combattutissimo set 7-5.