Internazionali, Darderi da sogno! Batte Jodar dopo una maratona di oltre 3 ore ed è in semifinale
Grande impresa dell'azzurro nella notte romana, Jodar si arrende 7-6, 5-7, 6-0
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Favola Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia. In un match iniziato e finito molto dopo quanto previsto per via della pioggia e della sospensione dovuta ai fumi provenienti dallo stadio Olimpico, l'azzurro ha battuto in tre set di pura lotta il nuovo fenomeno emergente del tennis mondiale, lo spagnolo Rafael Jodar, e ha conquistato le semifinali di un Masters 1000 per la prima volta in carriera.
Dopo l'impresa in rimonta contro il n.3 del mondo Zverev, Darderi si è ripetuto anche nel tie break del primo set contro lo spagnolo rimontando da 2-5, ma poi nel secondo set ha sprecato due match point e si è dovuto arrendere alla contro-rimonta di Jodar, che ha si è portato a casa un combattutissimo set 7-5.
Nel terzo set l'azzurro è partito subito breakkando l'avversario sul 2-0 e infiammando ulteriormente il pubblico di Roma, rimasto numeroso sugli spalti nonostante fosse ormai notte fonda, dopo un game infinito durato oltre 12 minuti. Il secondo break è arrivato nel quarto game sfruttando la stanchezza e gli errori dello spagnolo, che fiaccato dai crampi è stato travolto da Darderi nel terzo set, chiuso 6-0 in favore di Luciano.
Darderi diventa il decimo italiano a raggiungere almeno una semifinale a livello Masters 1000 (l'ottavo italiano nell'Era Open a raggiungere le semifinali agli Internazionali d'Italia), e venerdì in semifinale ci sarà la sfida contro il norvegese Casper Ruud.