Internazionali, Darderi da sogno! Batte Jodar dopo una maratona di oltre 3 ore ed è in semifinale

Grande impresa dell'azzurro nella notte romana, Jodar si arrende 7-6, 5-7, 6-0

14 Mag 2026 - 02:09
© Getty Images

© Getty Images

Favola Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia. In un match iniziato e finito molto dopo quanto previsto per via della pioggia e della sospensione dovuta ai fumi provenienti dallo stadio Olimpico, l'azzurro ha battuto in tre set di pura lotta il nuovo fenomeno emergente del tennis mondiale, lo spagnolo Rafael Jodar, e ha conquistato le semifinali di un Masters 1000 per la prima volta in carriera. 

Dopo l'impresa in rimonta contro il n.3 del mondo Zverev, Darderi si è ripetuto anche nel tie break del primo set contro lo spagnolo rimontando da 2-5, ma poi nel secondo set ha sprecato due match point e si è dovuto arrendere alla contro-rimonta di Jodar, che ha si è portato a casa un combattutissimo set 7-5.

Nel terzo set l'azzurro è partito subito breakkando l'avversario sul 2-0 e infiammando ulteriormente il pubblico di Roma, rimasto numeroso sugli spalti nonostante fosse ormai notte fonda, dopo un game infinito durato oltre 12 minuti. Il secondo break è arrivato nel quarto game sfruttando la stanchezza e gli errori dello spagnolo, che fiaccato dai crampi è stato travolto da Darderi nel terzo set, chiuso 6-0 in favore di Luciano. 

Darderi diventa il decimo italiano a raggiungere almeno una semifinale a livello Masters 1000 (l'ottavo italiano nell'Era Open a raggiungere le semifinali agli Internazionali d'Italia), e venerdì in semifinale ci sarà la sfida contro il norvegese Casper Ruud.

videovideo
darderi
roma
internazionali d'italia

Ultimi video

00:27
DICH SINNER POST POPYRIN PER SITO 11/5

Sinner: "Partita molto solida, c'era tanto vento e sono contento di come l'ho gestito"

00:28
MCH ALLENAMENTO SINNER 13/5 MCH

Sinner in campo verso la sfida con Rublev

01:48
Schwazer mai visto prima

Uno Schwazer mai visto prima

01:36
Sinner solita macchina

Sinner solita macchina

01:08
Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

01:49
13 SRV SCHWAZER LANCIO INTERVISTA 13/5

"Alex Schwazer - La mia nuova vita": la confessione esclusiva

00:35
MCH SINNER BATTE PELLEGRINO 12/5 MCH

Sinner avanza a Roma: battuto Pellegrino, gli highlights

00:12
DICH DARDERI 12/5 DICH

Darderi: "Nel primo set non mi sentivo bene. Il pubblico mi ha aiutato"

01:22
MCH DARDERI BATTE ZVEREV 12/5 MCH

Darderi, che impresa contro Zverev!

00:39
DICH SINNER 12/5 DICH

Sinner: "Dai quarti si fa sul serio. Felice per Pellegrino"

01:33
MCH MUSETTI SCONFITTO DA RUUD MCH

Musetti, addio Internazionali: ko con Ruud

01:27
Tra padel e leggende

Tra padel e leggende

01:36
La favola di Pellegrino

La favola di Pellegrino

00:37
MCH FRECCE TRICOLORI ROMA MCH

Frecce tricolare, spettacolo sul Foro Italico

01:27
MCH VITTORIA SINNER SU POPYRIN MCH

Sinner va veloce: 6-2/6-0 a Popyrin in poco più di un'ora

00:27
DICH SINNER POST POPYRIN PER SITO 11/5

Sinner: "Partita molto solida, c'era tanto vento e sono contento di come l'ho gestito"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER 12/5 DICH

Sinner: "Dai quarti si fa sul serio. Felice per Pellegrino"

MCH VITTORIA SINNER SU POPYRIN MCH

Sinner va veloce: 6-2/6-0 a Popyrin in poco più di un'ora

MCH SINNER BATTE PELLEGRINO 12/5 MCH

Sinner avanza a Roma: battuto Pellegrino, gli highlights

MCH DARDERI BATTE ZVEREV 12/5 MCH

Darderi, che impresa contro Zverev!

DICH PELLEGRINO DOPO VITTORIA VS TIAFOE DICH

Pellegrino: "Con Sinner voglio godermi il più possibile l'atmosfera dando il massimo"

MCH MUSETTI SCONFITTO DA RUUD MCH

Musetti, addio Internazionali: ko con Ruud

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
02:09
Internazionali, Darderi da sogno! Batte Jodar dopo una maratona di oltre 3 ore ed è in semifinale
00:12
Incredibile a Roma: il match Darderi-Jodar sospeso a lungo per colpa... della Coppa Italia
22:28
Internazionali: Svitolina in semifinale contro Swiatek, fuori Rybakina
20:54
Internazionali: Bolelli e Vavassori ai quarti nel doppio
20:10
Tennis, Internazionali Roma: Sinner vs Rublev vale la semifinale, ecco quando si gioca