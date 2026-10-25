Pesi: la Federazione internazionale, Mondiali in Russia nel 2030

25 Ott 2026 - 15:00
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La Federazione internazionale di sollevamento pesi (IWF) ha annunciato che organizzerà i propri Mondiali a Mosca nel 2030, diventando la prima disciplina olimpica a programmare i Mondiali in Russia dal 2022, anno di inizio della guerra in Ucraina. "I campionati mondiali del 2029 si terranno ad Ahmedabad (India), mentre Mosca (Russia) ospiterà l'edizione del 2030", ha reso noto l'IWF in un comunicato. Dal 2022, in Russia non è stato organizzato alcun campionato mondiale relativo a discipline olimpiche, né estive né invernali. I Mondiali di nuoto del 2025, inizialmente assegnati alla città russa di Kazan, erano stati successivamente riassegnati a Singapore.

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