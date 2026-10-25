Sci CdM: il brasiliano Pinheiro Braathen vince gigante di Soelden, Vinatzer settimo

Il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, oro a Cortina, ha vinto lo slalom gigante di Soelden. Per il brasiliano, 26 anni - detentore anche della coppa di disciplina - é la nona vittoria di coppa sulla pista dove si impose per la prima volta in carriera (quando però gareggiava per la Norvegia) nel 2020. Sul podio anche gli svizzeri Loic Meillard e Marco Odermatt. L'unico azzurro in classifica, con un buon settimo posto, é il gardenese Alex Vinatzer, che ha recuperato ben sette posizioni. Il veterano piemontese Giovanni Borsotti, ottavo dopo la prima manche, é infatti scivolato fuori poco dopo il via. Fuori anche Giovanni Franzoni per un banale errore che l'ha mandato in rotazione. Chiusa la tappa di Soelden, il prossimo appuntamento sarà il 14 e 15 novembre a Levi, in Finlandia, con slalom donne e uomini.