Sci CdM: il brasiliano Pinheiro Braathen vince gigante di Soelden, Vinatzer settimo

25 Ott 2026 - 14:12
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, oro a Cortina, ha vinto lo slalom gigante di Soelden. Per il brasiliano, 26 anni - detentore anche della coppa di disciplina - é la nona vittoria di coppa sulla pista dove si impose per la prima volta in carriera (quando però gareggiava per la Norvegia) nel 2020. Sul podio anche gli svizzeri Loic Meillard e Marco Odermatt. L'unico azzurro in classifica, con un buon settimo posto, é il gardenese Alex Vinatzer, che ha recuperato ben sette posizioni. Il veterano piemontese Giovanni Borsotti, ottavo dopo la prima manche, é infatti scivolato fuori poco dopo il via. Fuori anche Giovanni Franzoni per un banale errore che l'ha mandato in rotazione. Chiusa la tappa di Soelden, il prossimo appuntamento sarà il 14 e 15 novembre a Levi, in Finlandia, con slalom donne e uomini. 

Ultimi video

01:44
SRV VOLLEY DONNE TERZA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile:"Conegliano travolgente a punteggio pieno

01:23
13 SRV BOXE GENOVA LB NUOVO

Boxe, per Lorenzo Berlusconi dieci vittorie su dieci incontri

01:22
L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

01:39
MCH BOXE LB MICELI PER SITO 24/10 MCH

Lorenzo Berlusconi fa dieci vittorie su dieci incontri

01:23
MCH SUPERCOPPA VOLLEY FEMMINILE: CONEGLIANO SUONA LA NONA 24/10 MCH

Conegliano vince la nona Supercoppa italiana: che festa

02:09
DICH TAMBERI ATLETA EUROPEO DELL'ANNO P DICH

Tamberi: "Una vittoria per tutto il movimento dell'atletica azzurra"

01:50
MCH TENNIS MUSETTI-COBOLLI SEMI LIONE 24/10 MCH

A Lione Musetti vince il derby con Cobolli e va in finale

00:15
MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

01:50
tuffi

Molly Carlson si tuffa da un iceberg: mai nessuna prima

02:05
MCH NFL A PARIGI MCH

Parigi, fervono i preparativi per la Nfl

01:46
Milano aggancia Conegliano

Milano aggancia Conegliano

01:52
Errore e minacce: "Ti uccidiamo la famiglia"

Errore e minacce: "Ti uccidiamo la famiglia"

01:25
Tennis, Musetti avanti a Lione

Tennis, Musetti avanti a Lione

01:59
NFL a Londra: Jacksonville-Houston 31-34

NFL a Londra: Jacksonville-Houston 31-34

01:44
Vollet: Conegliano vola, derby a Scandicci

Vollet: Conegliano vola, derby a Scandicci

01:44
SRV VOLLEY DONNE TERZA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile:"Conegliano travolgente a punteggio pieno

I più visti di Altri Sport

MCH TENNIS MUSETTI-COBOLLI SEMI LIONE 24/10 MCH

A Lione Musetti vince il derby con Cobolli e va in finale

MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

Dove osano le aquile: ecco la nuova Capanna Carrel sulla via normale del Cervino

MCH NFL A PARIGI MCH

Parigi, fervono i preparativi per la Nfl

MCH ALCARAZ FUORI A SHANGHAI MCH

Clamoroso a Shanghai: Alcaraz già eliminato

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:30
Doping, positiva all'Epo la maratoneta olimpionica Jepchirchir
14:12
Sci CdM: il brasiliano Pinheiro Braathen vince gigante di Soelden, Vinatzer settimo
Daniil Medvedev, 2021. Ad oggi l'unico Slam vinto dal tennista russo. 
13:24
Tennis, Medvedev rimonta Basilashvili e vince l'Atp di Almaty: superato Cobolli nella Race per le Finals
12:29
Sci CdM, tre azzurri nella seconda manche del gigante a Soelden
11:47
Naomi Osaka: "Potrei lasciare il tennis se mia figlia me lo chiedesse"