Doppio trionfo keniano alla 47a edizione della Venicemarathon

I keniani Peter Kwemoi Ndorobo e Jackline Jerono sono i vincitori assoluti dell'edizione del quarantennale della Venicemarathon, svoltasi stamani sul percorso da Stra al centro storico lagunare, e che ha visto 24mila iscritti da 124 Paesi. Ndorobo firma il successo maschile in 2h07'31", al termine di una gara serratissima, con appena 16 secondi dall'etiope Berhanu Tarto Yatede, secondo in 2h07'47", mentre il connazionale Dikson Simba Nyakundi completa il podio in 2h07'56". Distacchi minimi anche tra le donne, dove Jackline Jerono conquista la vittoria in 2h26'16", precedendo di sette secondi l'etiope Alemaz Samuel Teshale, seconda in 2h26'23". Terzo gradino del podio per un'altra etiope, Worknesh Alemu Mola, in 2h28'46". Nella 10 chilometri si impongono Riccardo Mugnosso, primo in 32'00", e Diletta Moressa, nel prova femminile con 36'52". Nella mezza maratona di 21 chilometri è Hicham Boufars a imporsi con il tempo di 1h05'34", mentre al femminile a conquistare il gradino più alto del podio è Lucia Mitidieri, che chiude in 1h20'24". I 24.000 iscritti erano provenienti da 124 Paesi nelle tre distanze, con 10.200 partecipanti alla maratona e una presenza internazionale superiore al 55%. Tra i protagonisti anche Laurino Mazzon e Mauro Trevisan, che hanno preso parte a tutte le 39 precedenti edizioni.