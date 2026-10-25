Tennis, Medvedev rimonta Basilashvili e vince l'Atp di Almaty: superato Cobolli nella Race per le Finals

Le caratteristiche dei due giocatori non potevano che produrre una partita giocata da fondo campo. Il Primo set è dominato dai turni di battuta, si risponde poco e Medvedev manca due palle break nel quinto game, poi al tie-break è aggiudicarsi il set. A questo punto c'è l'inevitabile calo mentale e fisico del georgiano: Medvedev alza il ritmo e conquista 9 dei successivi 11 game schizzando avanti 3-1 al secondo, poi non si volta più indietro a porta a casa una vittoria in rimonta senza troppe difficoltà.