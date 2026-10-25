Tennis, Medvedev rimonta Basilashvili e vince l'Atp di Almaty: superato Cobolli nella Race per le Finals

25 Ott 2026 - 13:24
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Daniil Medvedev, 2021. Ad oggi l'unico Slam vinto dal tennista russo.  © Getty Images

Daniil Medvedev, 2021. Ad oggi l'unico Slam vinto dal tennista russo.  © Getty Images

Daniil Medvedev ha vinto l’Atp 250 di Almaty confermando il titolo vinto lo scorso anno, conquistando il venticinquesimo trofeo in carriera e battendo anche un record perdonale visto che il russo, prima di battere Nikoloz Basilashvili per 6-7(6) 6-1 6-3, non si era mai imposto per due anni consecutivi nella stessa città. Gran settimana comunque per il georgiano, ex numero 18 del mondo e 128 prima di questa settimana, che con questo risultato arriverà alla 94esima posizione.

La partita

 Le caratteristiche dei due giocatori non potevano che produrre una partita giocata da fondo campo. Il Primo set è dominato dai turni di battuta, si risponde poco e Medvedev manca due palle break nel quinto game, poi al tie-break è aggiudicarsi il set. A questo punto c'è l'inevitabile calo mentale e fisico del georgiano: Medvedev alza il ritmo e conquista 9 dei successivi 11 game schizzando avanti 3-1 al secondo, poi non si volta più indietro a porta a casa una vittoria in rimonta senza troppe difficoltà. 

videovideo

La race

 Nella race per Torino Medvedev sale a 3660 punti scavalcando Flavio Cobolli in quinta posizione (quarta virtuale per l'assenza di Jannik Sinner). In attesa del risultato della finale dell’Atp 250 di Lione tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, ecco il riepilogo della Race per Torino prima dei ‘500’ di Basilea e Vienna:
Alexander Zverev: 9150 (in tabellone a Vienna)

Jannik Sinner: 7950 (stagione finita)

Carlos Alcaraz: 4600 (Vienna)

Ben Shelton: 4480 (Basilea)

Daniil Medvedev: 3660 (Vienna)

Flavio Cobolli: 3640 (Vienna)

Arthur Fils: 3425 (Basilea)

Frances Tiafoe: 3380 (Vienna)

Rafael Jodar: 3159 (Basilea)

Alex De Minaur: 2880 (Vienna)

Novak Djokovic: 2840 (Basilea)

Taylor Fritz: 2695 (Basilea), con il titolo a Lione salirebbe a 2780 punti.

Leggi anche
Carlos Alcaraz

ATP Finals 2026, la classifica live

Ultimi video

01:44
SRV VOLLEY DONNE TERZA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile:"Conegliano travolgente a punteggio pieno

01:23
13 SRV BOXE GENOVA LB NUOVO

Boxe, per Lorenzo Berlusconi dieci vittorie su dieci incontri

01:22
L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

01:39
MCH BOXE LB MICELI PER SITO 24/10 MCH

Lorenzo Berlusconi fa dieci vittorie su dieci incontri

01:23
MCH SUPERCOPPA VOLLEY FEMMINILE: CONEGLIANO SUONA LA NONA 24/10 MCH

Conegliano vince la nona Supercoppa italiana: che festa

02:09
DICH TAMBERI ATLETA EUROPEO DELL'ANNO P DICH

Tamberi: "Una vittoria per tutto il movimento dell'atletica azzurra"

01:50
MCH TENNIS MUSETTI-COBOLLI SEMI LIONE 24/10 MCH

A Lione Musetti vince il derby con Cobolli e va in finale

00:15
MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

01:50
tuffi

Molly Carlson si tuffa da un iceberg: mai nessuna prima

02:05
MCH NFL A PARIGI MCH

Parigi, fervono i preparativi per la Nfl

01:46
Milano aggancia Conegliano

Milano aggancia Conegliano

01:52
Errore e minacce: "Ti uccidiamo la famiglia"

Errore e minacce: "Ti uccidiamo la famiglia"

01:25
Tennis, Musetti avanti a Lione

Tennis, Musetti avanti a Lione

01:59
NFL a Londra: Jacksonville-Houston 31-34

NFL a Londra: Jacksonville-Houston 31-34

01:44
Vollet: Conegliano vola, derby a Scandicci

Vollet: Conegliano vola, derby a Scandicci

01:44
SRV VOLLEY DONNE TERZA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile:"Conegliano travolgente a punteggio pieno

I più visti di Altri Sport

MCH TENNIS MUSETTI-COBOLLI SEMI LIONE 24/10 MCH

A Lione Musetti vince il derby con Cobolli e va in finale

MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

Dove osano le aquile: ecco la nuova Capanna Carrel sulla via normale del Cervino

MCH NFL A PARIGI MCH

Parigi, fervono i preparativi per la Nfl

MCH ALCARAZ FUORI A SHANGHAI MCH

Clamoroso a Shanghai: Alcaraz già eliminato

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:30
Doping, positiva all'Epo la maratoneta olimpionica Jepchirchir
14:12
Sci CdM: il brasiliano Pinheiro Braathen vince gigante di Soelden, Vinatzer settimo
Daniil Medvedev, 2021. Ad oggi l'unico Slam vinto dal tennista russo. 
13:24
Tennis, Medvedev rimonta Basilashvili e vince l'Atp di Almaty: superato Cobolli nella Race per le Finals
12:29
Sci CdM, tre azzurri nella seconda manche del gigante a Soelden
11:47
Naomi Osaka: "Potrei lasciare il tennis se mia figlia me lo chiedesse"