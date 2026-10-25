Tennis, Medvedev rimonta Basilashvili e vince l'Atp di Almaty: superato Cobolli nella Race per le Finals

Daniil Medvedev ha vinto l’Atp 250 di Almaty confermando il titolo vinto lo scorso anno, conquistando il venticinquesimo trofeo in carriera e battendo anche un record perdonale visto che il russo, prima di battere Nikoloz Basilashvili per 6-7(6) 6-1 6-3, non si era mai imposto per due anni consecutivi nella stessa città. Gran settimana comunque per il georgiano, ex numero 18 del mondo e 128 prima di questa settimana, che con questo risultato arriverà alla 94esima posizione.
La partita
Le caratteristiche dei due giocatori non potevano che produrre una partita giocata da fondo campo. Il Primo set è dominato dai turni di battuta, si risponde poco e Medvedev manca due palle break nel quinto game, poi al tie-break è aggiudicarsi il set. A questo punto c'è l'inevitabile calo mentale e fisico del georgiano: Medvedev alza il ritmo e conquista 9 dei successivi 11 game schizzando avanti 3-1 al secondo, poi non si volta più indietro a porta a casa una vittoria in rimonta senza troppe difficoltà.
La race
Nella race per Torino Medvedev sale a 3660 punti scavalcando Flavio Cobolli in quinta posizione (quarta virtuale per l'assenza di Jannik Sinner). In attesa del risultato della finale dell’Atp 250 di Lione tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, ecco il riepilogo della Race per Torino prima dei ‘500’ di Basilea e Vienna:
Alexander Zverev: 9150 (in tabellone a Vienna)
Jannik Sinner: 7950 (stagione finita)
Carlos Alcaraz: 4600 (Vienna)
Ben Shelton: 4480 (Basilea)
—
Daniil Medvedev: 3660 (Vienna)
Flavio Cobolli: 3640 (Vienna)
Arthur Fils: 3425 (Basilea)
Frances Tiafoe: 3380 (Vienna)
Rafael Jodar: 3159 (Basilea)
Alex De Minaur: 2880 (Vienna)
Novak Djokovic: 2840 (Basilea)
Taylor Fritz: 2695 (Basilea), con il titolo a Lione salirebbe a 2780 punti.