Pellegrini: "Rose di Armani mi hanno accompagnata nel mondo"

"È stato bello ripensare a tutti gli anni passati, ci sono ricordi che per me rimarranno indelebili legati a Giorgio, anche perché in quegli anni il binomio sport e moda non era ancora così saldo come ai giorni d'oggi. Ha anticipato i tempi anche da quel punto di vista". È commossa l'ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini nel ricordare Giorgio Armani. "Sono orgogliosa e onorata di averlo potuto conoscere. Prima e dopo le gare ci sentivamo, poi le sue rose bianche devo dire che mi hanno accompagnato in diversi posti del mondo. Non è una giornata facile, questa camera ardente mi ha scosso parecchio", ammette l'ex olimpionica lasciando l'Armani/Teatro.