Pattinaggio pista lunga: 3 vittorie azzurre all'Invitation Race in Germania

A Inzell (Germania) è cominciata la tradizionale International Invitation Race, una competizione di pattinaggio velocità su pista lunga aperta agli atleti di tutto il mondo che si tiene in contemporanea ai campionati nazionali tedeschi. L'appuntamento rappresenta una proficua occasione per effettuare un test agonistico in vista dell'inizio della Coppa del Mondo. Alle competizioni in corso di svolgimento in Germania, partecipa anche la nazionale italiana. Nella prima giornata ha brillato Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), impostosi sui 5.000 metri con il nuovo record della pista (6'04"52), riscontro che ha permesso al trentunenne vicentino di migliorare il primato già in suo possesso. Sulla medesima distanza, Michele Malfatti (Fiamme Gialle) si è attestato al terzo posto (6'17"03).