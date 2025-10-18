Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Pattinaggio pista lunga: 3 vittorie azzurre all'Invitation Race in Germania

18 Ott 2025 - 19:15

A Inzell (Germania) è cominciata la tradizionale International Invitation Race, una competizione di pattinaggio velocità su pista lunga aperta agli atleti di tutto il mondo che si tiene in contemporanea ai campionati nazionali tedeschi. L'appuntamento rappresenta una proficua occasione per effettuare un test agonistico in vista dell'inizio della Coppa del Mondo. Alle competizioni in corso di svolgimento in Germania, partecipa anche la nazionale italiana. Nella prima giornata ha brillato Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), impostosi sui 5.000 metri con il nuovo record della pista (6'04"52), riscontro che ha permesso al trentunenne vicentino di migliorare il primato già in suo possesso. Sulla medesima distanza, Michele Malfatti (Fiamme Gialle) si è attestato al terzo posto (6'17"03).

Ultimi video

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

01:05
DICH MAURIZIO BORMOLINI DICH

Maurizio Bormolini: "L'importante è partire bene, fin dalla prima gara in Cina"

01:30
DICH FEDERICO PELLEGRINO DICH

Federico Pellegrino: "Avere l'Olimpiade sotto casa sarà un'occasione unica"

01:44
DICH FEDERICA BRIGNONE DICH

Federica Brignone: "Sono curiosa di vedere una gara, dal vivo o in televisione"

01:46
DICH DOROTHEA WIERER DICH

Dorothea Wierer: "La strada per le Olimpiadi è ancora lunga"

01:16
CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

00:44
DICH BALICH PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Milano-Cortina, Balich: "Mostreremo una bella Italia al Mondo"

00:15
DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

00:59
arena

Arena celebra la comunità del nuoto con una nuova campagna

01:47
Stasera "This is me"

Stasera "This is me"

01:30
Dich francesco Crotti per sito

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

I più visti di Altri Sport

CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:41
Canottaggio, Memorial d'Aloja: Italia e Serbia in evidenza
19:15
Pattinaggio pista lunga: 3 vittorie azzurre all'Invitation Race in Germania
18:42
F1, Elkann: "Piena fiducia in Vasseur e tutta scuderia Ferrari"
18:12
Tennis, Atp Finals: Djokovic si qualifica per 18.a volta, eguagliato Federer
17:22
Superbike, Bulega vince gara-1 a Jerez e rimanda la festa di Razgatlioglu