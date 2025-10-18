Tennis, Six Kings Slam: Djokovic si ritira dopo un set, Fritz terzo
18 Ott 2025 - 21:27
Novak Djokovic si è ritirato per un problema alla gamba destra dopo aver perso il primo set 7-6 (4) contro Taylor Fritz nella finale del terzo posto del Six Kings Slam, torneo esibizione in corso a Riad, in Arabia Saudita.
