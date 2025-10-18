Logo SportMediaset

Milano-Cortina, Moioli: "Voglio arrivare al 100% e giocarmela"

18 Ott 2025 - 20:22

"Sto bene, ci siamo allenati bene, abbiamo fatto una bella estate. Ho un po' gli acciacchini alle ginocchia, però fan parte del percorso. Io ho vinto le Olimpiadi e uno punta comunque sempre al massimo, poi con le Olimpiadi in casa. Però l'obiettivo è arrivare lì e star bene. E quel giorno dare il 100% e giocarsela": sono gli obiettivi della campionessa olimpica di snowboard cross Michela Moioli a margine del Media Day della Fisi a Milano. Una stagione alle porte che vede gli impegni di Coppa del Mondo, prima dei Giochi: "La stagione di Coppa del Mondo è comunque importantissima, perché può dar fiducia, può essere un trampolino anche per arrivare alle Olimpiadi al 100%, in fiducia, sereni, con già magari qualche risultato in tasca. Ovviamente io punto ad essere in formissima a febbraio - racconta la Moioli - , perciò magari a dicembre starò ancora un po' lenta, ma poi arriverò, uscirò al momento giusto".

