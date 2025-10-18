Pallanuoto: Pro Recco si impone su De Akker Bologna

Ancora tre punti per la Pro Recco che alla piscina Sciorba di Genova supera la De Akker Bologna per 22-13 nella terza giornata di campionato. Migliore marcatore del match è Irving, in gol sei volte. I biancocelesti salgono così a nove punti in classifica, replicando i successi con Salerno e Trieste. Irving sugli scudi per i biancocelesti in avvio di gara: l'americano va a segno tre volte nei primi undici minuti di gioco che vedono la Pro Recco avanti 6-3. Vantaggio che i campioni d'Italia aumentano al cambio campo chiuso sull'11-6 grazie alla doppietta nell'ultimo minuto e mezzo di Durik. Erdelyi su rigore risponde alla terza marcatura di Granados in avvio di terzo tempo, Sukno concede minuti a Perrone tra i pali e la Pro Recco scappa ancora con il tap-in di Buric in superiorità e la prima rete di Di Fulvio (14-7). Due volte Campopiano riporta i bolognesi sul meno cinque, ma Di Fulvio e la schiacciata di Durik mandano i biancocelesti sul 16-9 a otto minuti dall'ultima sirena. E l'ultimo tempo si chiude con Irving assoluto protagonista: il capitano degli Stati Uniti va a bersaglio altre volte prendendosi la palma di migliore in campo nel 22-13 finale.