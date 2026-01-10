Pattinaggio di velocità, Italia oro agli europei nel team pursuit

L'Italia del pattinaggio di velocità sale sul gradino più alto del podio agli europei su distanze singole. A 27 giorni dai Giochi di Milano Cortina, sul ghiaccio dell'Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, il terzetto formato da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti ha conquistato l'oro nel team pursuit davanti a Olanda e Norvegia. Per l'Italia è il terzo titolo europeo della storia sulle distanze singole, ma il primo dopo otto anni. Francesca Lollobrigida ha chiuso al quinto posto sui 3.000 metri, vinti dalla norvegese Ragne Wiklundli.