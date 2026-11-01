Paraciclismo: Mondiali pista, Italia chiude con doppio oro Biancalani e Cretti

01 Nov 2026 - 21:00
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Due ori per chiudere il Mondiale, due azzurri sul gradino più alto del podio. L'ultima giornata dei Campionati del Mondo di paraciclismo su pista regala all'Italia un doppio titolo iridato: Andrea Biancalani si impone nell'eliminazione MC4, mentre Claudia Cretti conquista lo scratch WC5. Due successi che premiano il lavoro di una stagione e confermano il valore di due atleti giovani, sempre più protagonisti nel panorama internazionale. Andrea Biancalani conquista il titolo mondiale nell'eliminazione MC4, imponendosi nella volata finale davanti al britannico Archie Atkinson e allo statunitense Ryan Jastrab. Giacomo Salvalaggio chiude invece al quarto posto, ai piedi del podio. Per Biancalani è il secondo oro di questa rassegna, dopo quello conquistato nello scratch MC4. Due titoli nella stessa edizione dei Mondiali, che arrivano in una stagione già ricca di soddisfazioni: su strada l'azzurro ha infatti conquistato il titolo mondiale e quello europeo nella prova in linea MC4, confermandosi al vertice della categoria in entrambe le discipline. Claudia Cretti chiude il Mondiale con il successo nello scratch WC5, al termine di una gara risolta con un'azione di grande potenza. All'ultimo giro l'azzurra rompe gli indugi, si lancia all'attacco, raggiunge la britannica Morgan Newberry, che si trovava davanti a tutte, la supera e taglia il traguardo in solitaria. Newberry conquista l'argento, mentre il bronzo va alla britannica Crystal Lane-Wright. 

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