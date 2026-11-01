F1, Antonelli: "Farò del mio meglio per portare in alto il Tricolore"

"Ringrazio tutti, tutti gli italiani che mi guarderanno, cercherò di fare del mio meglio per portare in alto il tricolore". A meno di un'ora dal via del Gp del Messico che lo mette di fronte all'appuntamento con la storia, Kimi Antonelli si confida nel paddock prima del via. "C'è la possibilità di fare una bella gara - aggiunge a Sky il pilota della Mercedes a cui mancano due punti per la matematica certezza di vincere il Mondiale 2026 - parto quarto e al via sarà importante capire dove andare, questo può fare la differenza, sarà importante capire la cosa giusta da fare. Se ho dormito stanotte? E' stata la notte migliore della settimana, sono crollato nel letto e ho dormito tanto e bene perchè ero stanchissimo".