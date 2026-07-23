Nuoto, a Livigno torna l'Academy di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

C'è un legame che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi e a rafforzarsi. Anche nel 2026, infatti, la Fede Academy sceglie AQ1816, il Centro di Preparazione Olimpica, come casa dei propri appuntamenti formativi, confermando una storia condivisa che affonda le proprie radici negli anni in cui la campionessa azzurra preparava a Livigno le grandi sfide della propria carriera, culminata con titoli olimpici, mondiali ed europei. Ideata da Federica Pellegrini e Matteo Giunta e sostenuta dai main sponsor Livigno e Aquagranda, con Nike Swim in qualità di sponsor tecnico e Caffè Vergnano 1882 a supporto delle borse di studio, la Fede Academy torna così per l’edizione 2026, con un calendario che accompagnerà i giovani nuotatori lungo buona parte della stagione.
Le strutture di AQ1816, dalla piscina olimpica alla vasca da 25 metri, passando per palestra e spazi dedicati alla preparazione atletica, offrono ancora una volta il contesto ideale per un progetto che mette al centro la crescita tecnica, personale e culturale dei partecipanti. Un ambiente pensato per l'alta performance, ma capace di accogliere e valorizzare anche chi muove i primi passi lungo il proprio percorso sportivo.
Ad aprire il programma sarà il corso Junior Plus, in calendario dal 23 al 28 agosto, dedicato ai ragazzi e alle ragazze tra i 12 e i 18 anni. Seguiranno i due appuntamenti Kids, dal 28 agosto al 1° settembre e dal 2 al 6 settembre, quindi il corso Junior, dal 6 al 10 settembre, mentre la stagione si concluderà con il tradizionale appuntamento Open, in programma dal 28 ottobre al 1° novembre. Un calendario articolato che conferma la volontà della Fede Academy di accompagnare nuotatori di età ed esperienze diverse, costruendo per ciascuno un percorso di crescita calibrato sulle proprie esigenze.
"Ogni anno tornare a Livigno significa ritrovare un ambiente che sentiamo sempre più nostro" racconta Federica Pellegrini. "La Fede Academy è nata con l'idea di condividere esperienza, metodo e passione con le nuove generazioni, e poterlo fare in un luogo come AQ1816 rende tutto ancora più naturale. Qui troviamo strutture d'eccellenza, professionalità e un ambiente che mette davvero gli atleti nelle condizioni migliori per lavorare, imparare e crescere. È un rapporto che continua a consolidarsi e che, ogni volta, ci conferma di aver scelto il posto giusto."
La presenza della Fede Academy rappresenta oggi un tassello sempre più significativo nel percorso che vede Livigno affermarsi come punto di riferimento per la preparazione sportiva internazionale. La condivisione di spazi tra campioni affermati, giovani talenti e appassionati riflette una visione nella quale lo sport diventa occasione di crescita, confronto e trasmissione di competenze, rafforzando l'identità della località come destinazione di riferimento per chi ricerca un'esperienza sportiva autentica e di alto livello.
"Allenare significa aiutare ogni atleta a trovare il proprio equilibrio tra disciplina, consapevolezza e piacere di stare in acqua" aggiunge Matteo Giunta. "È un lavoro che richiede metodo, attenzione e continuità, e proprio per questo Livigno rappresenta un valore aggiunto sempre più importante per il nostro progetto. AQ1816 è un Centro di Preparazione Olimpica straordinario, ma ciò che rende davvero speciale questo luogo è l'ecosistema che lo circonda: qui ogni dettaglio contribuisce a creare le condizioni ideali perché i ragazzi possano concentrarsi sul processo di crescita, perché ogni atleta possa esprimere al meglio il proprio potenziale.”