Nuoto, a Livigno torna l'Academy di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

23 Lug 2026 - 16:53
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Livigno Next

© Livigno Next

C'è un legame che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi e a rafforzarsi. Anche nel 2026, infatti, la Fede Academy sceglie AQ1816, il Centro di Preparazione Olimpica, come casa dei propri appuntamenti formativi, confermando una storia condivisa che affonda le proprie radici negli anni in cui la campionessa azzurra preparava a Livigno le grandi sfide della propria carriera, culminata con titoli olimpici, mondiali ed europei. Ideata da Federica Pellegrini e Matteo Giunta e sostenuta dai main sponsor Livigno e Aquagranda, con Nike Swim in qualità di sponsor tecnico e Caffè Vergnano 1882 a supporto delle borse di studio, la Fede Academy torna così per l’edizione 2026, con un calendario che accompagnerà i giovani nuotatori lungo buona parte della stagione.

Le strutture di AQ1816, dalla piscina olimpica alla vasca da 25 metri, passando per palestra e spazi dedicati alla preparazione atletica, offrono ancora una volta il contesto ideale per un progetto che mette al centro la crescita tecnica, personale e culturale dei partecipanti. Un ambiente pensato per l'alta performance, ma capace di accogliere e valorizzare anche chi muove i primi passi lungo il proprio percorso sportivo.

Ad aprire il programma sarà il corso Junior Plus, in calendario dal 23 al 28 agosto, dedicato ai ragazzi e alle ragazze tra i 12 e i 18 anni. Seguiranno i due appuntamenti Kids, dal 28 agosto al 1° settembre e dal 2 al 6 settembre, quindi il corso Junior, dal 6 al 10 settembre, mentre la stagione si concluderà con il tradizionale appuntamento Open, in programma dal 28 ottobre al 1° novembre. Un calendario articolato che conferma la volontà della Fede Academy di accompagnare nuotatori di età ed esperienze diverse, costruendo per ciascuno un percorso di crescita calibrato sulle proprie esigenze.

"Ogni anno tornare a Livigno significa ritrovare un ambiente che sentiamo sempre più nostro" racconta Federica Pellegrini. "La Fede Academy è nata con l'idea di condividere esperienza, metodo e passione con le nuove generazioni, e poterlo fare in un luogo come AQ1816 rende tutto ancora più naturale. Qui troviamo strutture d'eccellenza, professionalità e un ambiente che mette davvero gli atleti nelle condizioni migliori per lavorare, imparare e crescere. È un rapporto che continua a consolidarsi e che, ogni volta, ci conferma di aver scelto il posto giusto."

La presenza della Fede Academy rappresenta oggi un tassello sempre più significativo nel percorso che vede Livigno affermarsi come punto di riferimento per la preparazione sportiva internazionale. La condivisione di spazi tra campioni affermati, giovani talenti e appassionati riflette una visione nella quale lo sport diventa occasione di crescita, confronto e trasmissione di competenze, rafforzando l'identità della località come destinazione di riferimento per chi ricerca un'esperienza sportiva autentica e di alto livello.

"Allenare significa aiutare ogni atleta a trovare il proprio equilibrio tra disciplina, consapevolezza e piacere di stare in acqua" aggiunge Matteo Giunta. "È un lavoro che richiede metodo, attenzione e continuità, e proprio per questo Livigno rappresenta un valore aggiunto sempre più importante per il nostro progetto. AQ1816 è un Centro di Preparazione Olimpica straordinario, ma ciò che rende davvero speciale questo luogo è l'ecosistema che lo circonda: qui ogni dettaglio contribuisce a creare le condizioni ideali perché i ragazzi possano concentrarsi sul processo di crescita, perché ogni atleta possa esprimere al meglio il proprio potenziale.”

Ultimi video

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

00:24
13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

01:33
MCH CAMILLA MORONI BRONZO EUROPEI BOULDER MCH

Europei arrampicata: Camilla Moroni conquista il bronzo a Barcellona

01:05
DICH DOUALLA RECORD EUROPEO DICH

Doualla da record: "Ho fatto due volte i 100 metri per correre dalla mia famiglia"

01:02

Falcons-Saints, il Ringraziamento della NFL su Canale 20

00:38
actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

00:18

Shaq fa il dj in Belgio: show tra il pubblico

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

01:39
DICH CERVELLI (BASEBALL) DICH

Cervelli: "Il sangue italiano è un orgoglio"

00:26
hypersail

Ferrari Hypersail vuole ridefinire la navigazione oceanica in modo green

50:59
Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

53:39
Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

01:10
Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

02:03
Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Conor McGregor contro Max Hollway

Conor McGregor, ritorno horror: si fa male dopo 69" | Piange anche Drake

DICH DOUALLA RECORD EUROPEO DICH

Doualla da record: "Ho fatto due volte i 100 metri per correre dalla mia famiglia"

MCH CAMILLA MORONI BRONZO EUROPEI BOULDER MCH

Europei arrampicata: Camilla Moroni conquista il bronzo a Barcellona

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:54
Tour de France, Carapaz: "Vittoria sofferta e lottata, la dedico alla mia famiglia"
16:53
Nuoto, a Livigno torna l'Academy di Federica Pellegrini e Matteo Giunta
16:00
Pallavolo: è Turchia-Cina la seconda semifinale di Nations League femminile
15:08
Vela, Red Bull Italy SailGP Team pronto per la tappa di Portsmouth
15:06
Atletica, Tortu rinuncia agli assoluti di Firenze. Salta la partecipazione agli Europei di Birmingham?