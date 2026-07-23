Nuoto, a Livigno torna l'Academy di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

"Allenare significa aiutare ogni atleta a trovare il proprio equilibrio tra disciplina, consapevolezza e piacere di stare in acqua" aggiunge Matteo Giunta. "È un lavoro che richiede metodo, attenzione e continuità, e proprio per questo Livigno rappresenta un valore aggiunto sempre più importante per il nostro progetto. AQ1816 è un Centro di Preparazione Olimpica straordinario, ma ciò che rende davvero speciale questo luogo è l'ecosistema che lo circonda: qui ogni dettaglio contribuisce a creare le condizioni ideali perché i ragazzi possano concentrarsi sul processo di crescita, perché ogni atleta possa esprimere al meglio il proprio potenziale.”