Padel: Fip Gold Torino, trionfo per Barahona-Piotto e Fassio Lopez

Javi Barahona e Nacho Piotto nel tabellone maschile, Martina Fassio e Amanda Lopez in quello femminile: sono loro i vincitori del FIP Gold Mediolanum Padel Cup Torino, uno degli appuntamenti più prestigiosi del Cupra FIP Tour, il circuito della Federazione Internazionale Padel. Nel maschile, i numeri uno del seeding hanno conquistato il titolo superando in finale i NextGen Santino Contreras e Santi Pineda con un doppio 6-3. Una vittoria maturata grazie a una prestazione solida e concreta, con un break per set a indirizzare il risultato. Per Barahona si tratta del quarto successo in carriera in Italia nel Cupra FIP Tour. Era arrivato dopo le finali perse a ottobre nei FIP Gold di Perugia e Siviglia, quest'ultima giocata proprio in coppia con Piotto "Sono troppo felice di aver vinto - ha detto Barahona con tanta emozione -. Dopo due finali perse finalmente è arrivata la vittoria. Devo ringraziare Nacho: ha giocato benissimo". Nel femminile, successo per Martina Fassio e Amanda Lopez, che hanno superato Julia Polo e Ana Dominguez con il punteggio di 6-4 7-6. Dopo un primo set equilibrato, deciso dal break conquistato sul 4-4, la coppia vincitrice ha dovuto lottare fino al tie-break del secondo parziale per mettere a segno il punto decisivo e sollevare il trofeo. "Grazie a tutto il pubblico per esserci venuto a vedere numeroso in questi giorni: giocare a Torino è fantastico - ha detto Fassio -. Sono molto soddisfatta del livello del nostro gioco durante tutto il torneo. La finale è stata durissima". Si chiude così una settimana di grande padel a Torino, con un torneo che ha confermato il prestigio e il valore internazionale del Cupra FIP Tour.