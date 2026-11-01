F1, GP Messico: bandiera rossa per incidente a Bottas, pilota ok

Bandiera rossa nel Gp del Messico di Formula 1. La gara è stata interrotta nel corso del 46° giro per un incidente occorso alla Cadillac di Valtteri Bottas, la cui monoposto ha avuto un cedimento strutturale alla gomma anteriore sinistra. Il pilota finlandese, uscito illeso dalla sua monoposto, è finito contro le barriere in uno scontro violento che ha spinto i commissari a interrompere la corsa. Al momento in testa alla gara c'è la Red Bull di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, terza piazza per la Mercedes di Kimi Antonelli, che in questo momento si laurerebbe campione del mondo. Quarta l'altra rossa di Lewis Hamilton.