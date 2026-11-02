Antonelli campione, Sinner: "Complimenti Kimi, cosa sei riuscito a fare"

02 Nov 2026 - 00:08
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"Complimenti Kimi che sei riuscito a fare, complimenti per il tuo titolo mondiale". Così Jannik Sinner in un video pubblicato da Sky.

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