Antonelli campione, Valentino Rossi: "Kimi eroe italiano, può diventare tra piloti più forti"

"Diventerà l'eroe italiano, è una cosa storica. Io sono appassionato di motorsport, ho sempre sofferto il fatto di non avere piloti italiani che potessero vincere in F1, mi chiedevo perché. Dopo 73 anni avere un campione del mondo italiano è fantastico. Ora sarà dura perché diventerà una superstar mondiale, ci sarà da gestire questo aspetto ma se rimarrà così non sarà un grande problema". Così Valentino Rossi, in collegamento con Sky Sport, commentando il trionfo di Kimi Antonelli, neo campione del mondo di Formula 1. "Può diventare uno dei piloti più forti della storia, è un pilota che può vincere 5-6 Mondiali - ha aggiunto l'ex fuoriclasse di Tavullia - Mi piace fare l'accostamento con me, ricorda me quando avevo 20-21 anni, mi piace moltissimo vederlo e fare il tifo per lui".