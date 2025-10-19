Logo SportMediaset

Nuoto: World Cup, Ceccon terzo nei 50 dorso, Smith da record del mondo

19 Ott 2025 - 12:25

Forma che sale esponenzialmente per Thomas Ceccon che, in un contesto che storicamente lo esalta è super terzo nei 50 dorso, scendendo per la prima volta in carriera sotto i 23". il campionissimo azzurro, campione olimpico e primatista iridato nella doppia distanza in vasca lunga - tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato al Centro Federale di Verona da Alberto Burlina - tocca con eccellente 22"94, che cancella il 23"18 siglato in batteria: nella mattinata statunitense aveva ritoccato il 23"22 del lontano 2022. Finale di alto livello con i primi tre in altrettanti centesimi. Vince, mettendo sempre in al sicuro la leadership nella classifica generale della World Cup, il magiaro Hubert Kos in 22"91. Secondo è il polacco Kacper Stokowski in 22"92. Fuori dal podio Alberto Razzetti e Ludovico Blu Art Viberti rispettivamente sesto nei 200 misti quinto nei 50 rana. Il 26enne ligure di Lavagna e primatista italiano con quel 1'50"88 con cui si prese l'argento mondiali lo scorso anno - tesserato per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, allenato al centro federale di Livorno da Stefano Franceschi - nuota in 1'54"24, leggermente meglio rispetto all'1'54"88 del mattino ma ancora lontano da standard importanti.

