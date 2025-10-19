Atletica, Yaremchuk sesta nella mezza maratona di Roma

Sofiia Yaremchuk, atleta italo ucraina primatista italiana della maratona e della mezza, ha chiuso in sesta posizione con il tempo di 1h11'02 la seconda edizione della Wizz Air Rome Half Marathon, che ha visto sul tracciato romano dei 21,097 km un podio al femminile tutto di atlete del Kenya, con la vittoria di Regina Cheptoo in 1h08'26 davanti a Millicent Jelimo seconda in 1h08'37, e a Gladys Cherop terza in 1h09'22. Anche nella prova maschile prime tre posizioni riservate ad atleti kenioti grazie a Simon Maiywa vittorioso in 59'44, davanti ai connazionali Vincent Kimaiyo secondo in 59'45 e a Kalipus Lomwai terzo in 59'56.