Oro con record del mondo per Noè Ponti nei 100 farfalla maschili ai campionati del mondo in vasca corta, in corso di svolgimento a Budapest. Lo svizzero con 47"71 precede il francese Maxime Grousset (48"57) e l'australiano Matthew Temple (48"71). Quarto e settimo posto per i due azzurri Michele Busa (49"08) e Simone Stefanì (49"29).