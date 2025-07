Simone Cerasuolo si qualifica per la finale dei 50 rana ai Mondiali di nuoto di Singapore con il tempo di 26"64, secondo assoluto nelle due semifinali. Miglior tempo per il cinese Qin Haiyang, oro nei 100, con 26"52. Delusione per Nicolo Martinenghi, argento ieri nei 100, solo 13esimo con il tempo di 27"03. La finale è in programma domani.