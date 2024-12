Nuoto, Mondiali 25 metri: Pilato subito fuori nei 100 rana

La seconda giornata alla Duna Arena di Budapest per la 17/a edizione dei mondiali in vasca corta si è aperta con l'eliminazione a sorpresa di Benedetta Pilato nei 100 rana, che ha ottenuto solo il 20/o crono in batteria (1'05"30) nella piscina dove nel 2021 stabilì il record del mondo in vasca lunga nei 50 rana. "Non mi sentivo neanche male in acqua, non so cosa ho sbagliato; un mese fa agli assoluti sono andata forte". Alle finali del pomeriggio si sono qualificati Lorenzo Mora, che da vicecampione uscente proverà a ribadire il podio dei 100 dorso, e il debuttante Michele Busa nei 50 farfalla. Simona Quadarella proverà a cancellare l'eliminazione nelle batterie dei 400 sl, disputando le serie veloce degli 800 stile libero. In finale anche la staffetta 4x50 mista mixed che due anni fa fu seconda, peraltro unica medaglia della disciplina nella storia. "L'importane era entrare in finale. Tutte le formazioni cambieranno, compresi noi. C'è feeling coi ragazzi e vogliamo ripetere la prestazione di due anni fa" sottolinea Silvia Di Pietro Nelle semifinali dei 100 sl ci saranno Sara Curtis, Sofia Morini per la gara femminile e il solo Alessandro Miressi tra i ragazzi, data l'eliminazione di Leonardo Deplano. Nei 100 rana cercheranno di entrare in finale Simone Cerasuolo e Ludovico Viberti, compito non facile visti i tanti concorrenti di rilievo.