Nuoto: Mondiali 25 m, primato italiano della 4x200 sl femminile

Ai mondiali in vasca corta di Budapest la staffetta 4x200 stile libero femminile ha frantumato il precedente primato italiano di 7'43"18 nuotato da Margherita Panziera, Erika Musso, Federica Pellegrini e Simona Quadarella sei anni fa, il 15 dicembre, ai mondiali di Hangzhou. La giovane Italia composta da Sofia Morini, Giulia D'Innocenzo, Matilde Biagiotti e Anna Maria Mascolo, 21.2 anni di media, ha chiuso le batterie col terzo tempo in 7'41"46, dando la sensazione di poter limare qualcosa in finale. "Siamo partite con la consapevolezza di far bene. Questo record ci dà fiducia per il prosieguo del nostro lavoro; adesso abbiamo la finale mondiale da onorare e da affrontare con l'ambizione di regalarci qualcosa di inatteso. L'importante è saper sfruttare le occasioni qualora dovessero presentarsi" ha detto Sofia Morini.