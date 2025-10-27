Logo SportMediaset

Nba: Wembanyama trascina Spurs, ok Lakers senza Doncic, bene Fontecchio con Miami

27 Ott 2025 - 09:06

Nove le partite disputate tra la serata di ieri e la notte italiana nella Nba. Continua l'imbattibilità dei San Antonio Spurs, che vincono la loro terza partita consecutiva, superando 118-107 i Brooklyn Nets, grazie ad un Victor Wembanyama stellare da 31 punti, 14 rimbalzi e 6 stoppate. La scelta numero uno dell'ultimo Draft Cooper Flagg trascina con 22 punti i Dallas Mavericks alla vittoria contro i Toronto Raptors 139-129. Vincono anche le due squadre di Los Angeles. I Lakers , privi di Luka Doncic (fuori almeno una settimana per una distorsione al dito di una mano) e LeBron James (assente da inzio stagione), superano 127-120 i Sacramento Kings con 51 punti, 11 rimbalzi e 9 assist di un super Austin Reaves. I Clippers battono 114-107 i Portland Trail Blazers con 30 punti e 10 rimbalzi di Kawhi Leonard.

Ad Est, i Cleveland Cavaliers superano 118-113 i Milwaukee Bucks, nonostante i 40 punti, 14 rimbalzi e 9 assist del solito Giannis Antetokounmpo. Per i Cavs 24 i punti di Donovan Mitchell. Terza sconfitta di fila per i Boston Celtics, che cadono anche sul parquet di Detroit per 119-113, nonostante i 41 punti di Jaylen Brown. Pistons trascinati dai 25 punti di Cade Cunningham. Terzo ko anche per gli Indiana Pacers, battuti 114-110 contro i Minnesota Timberwolves privi dopo appena 3' di Anthony Edwards infortunato. Successo degli Charlotte Hornets per 139-113 sui Washington Wizards con la tripla doppia di LaMelo Ball da 38 punti, 13 rimbalzi e 13 assist. Sconfitta, infine, per i New York Knicks in casa dei Miami Heat per 115-107 nonostante i 37 punti di Jalen Brunson. Ancora ottima la prova di Simone Fontecchio per Miami, con 14 punti, 6 rimbalzi e 3/5 da tre in 18' sul parquet.

