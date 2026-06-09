Nba: Trump al Madison Square Garden per i Knicks, proteste fuori dall'impianto

Tra la folla di tifosi fuori dal Madison Square Garden di New York la tensione politica è palpabile. Su un cartello fatto a mano si leggeva 'Airball Trump' (un gioco di parole che nel basket indica un tiro che non colpisce neppure il ferro), mentre altri manifesti stampati riportavano lo slogan 'Stop war on Iran'. Il coro più diffuso tra i manifestanti era invece: "Knicks in four, Trump no more", ovvero, i Knicks vinceranno la serie in quattro partite e Trump è finito, in uno slogan che univa il sostegno alla squadra di casa a una protesta politica contro il presidente Usa.