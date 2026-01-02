Nba: super Leonard guida i Clippers, ok anche Celtics e Heat

Cinque partite giocate nella notte Nba. Nell'unico successo casalingo di giornata, i Los Angeles Clippers battono gli Utah Jazz 118-101 grazie alla prova super di Kawhi Leonard, che mette a referto 45 punti in 39 minuti. I Miami Heat si impongono, invece, a domicilio dei Detroit Pistons 118-112 grazie ai 36 punti di Norman Powell. Cinque punti in 6 minuti per l'azzurro Simone Fontecchio. Inutile per i padroni di casa la doppia doppia di Cade Cunningham da 31 punti e 11 assist. E Jaylen Brown con 29 punti e 10 rimbalzi mette le ali ai Boston Celtics, che passano 120-106 sul parquet dei Sacramento Kings, in cui brilla DeMar De Rozan con 25 punti. Vittoria in trasferta anche per gli Houston Rockets che regolano i Brooklyn Nets 120-96, con Amen Thompson che mette a referto 23 punti e Kevin Durant 22 conditi da 11 assist. Sui Dallas Mavericks, infine, si abbatte l'uragano Philadelphia 76ers, che vincono 123-108 guidati da Tyrese Maxey, autore di 34 punti e 10 assist. Inutili per i Mavs i 18 punti realizzati da Max Christie.