Nba: super Leonard guida i Clippers, ok anche Celtics e Heat

02 Gen 2026 - 08:15

Cinque partite giocate nella notte Nba. Nell'unico successo casalingo di giornata, i Los Angeles Clippers battono gli Utah Jazz 118-101 grazie alla prova super di Kawhi Leonard, che mette a referto 45 punti in 39 minuti. I Miami Heat si impongono, invece, a domicilio dei Detroit Pistons 118-112 grazie ai 36 punti di Norman Powell. Cinque punti in 6 minuti per l'azzurro Simone Fontecchio. Inutile per i padroni di casa la doppia doppia di Cade Cunningham da 31 punti e 11 assist. E Jaylen Brown con 29 punti e 10 rimbalzi mette le ali ai Boston Celtics, che passano 120-106 sul parquet dei Sacramento Kings, in cui brilla DeMar De Rozan con 25 punti. Vittoria in trasferta anche per gli Houston Rockets che regolano i Brooklyn Nets 120-96, con Amen Thompson che mette a referto 23 punti e Kevin Durant 22 conditi da 11 assist. Sui Dallas Mavericks, infine, si abbatte l'uragano Philadelphia 76ers, che vincono 123-108 guidati da Tyrese Maxey, autore di 34 punti e 10 assist. Inutili per i Mavs i 18 punti realizzati da Max Christie. 

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

01:23
La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

Morto Davide Tizzano, addio al presidente del canottaggio due volte oro alle Olimpiadi

Oltre 700 persone nella Basilica di Capodimonte per l'ultimo saluto a Davide Tizzano

Noblesse oblige: Kilian Jornet "premia" i top dello sport outdoor del 2025

Luxury Padel 2025, parata di stelle: Barella in tribuna. A Dida l'anello MVP

09:00
Milano-Cortina, Coventry: "L'Italia sarà d'esempio per i Giochi futuri"
08:15
Nba: super Leonard guida i Clippers, ok anche Celtics e Heat
23:10
Fiaccola olimpica ad Ascoli il 4 gennaio, la partenza da Viale Treviri
22:02
F1, Norris e il 2026: "Mi piacerebbe lottare di più con Hamilton"
21:36
Milano Cortina: Fiamma olimpica Capodanno a Foggia, Samele tedoforo