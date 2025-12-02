Nba: Phoenix ferma la striscia Lakers, ko anche Denver e Houston

Cadono tutte le inseguitrici dei Thunder nella Western Conference. I Lakers tornano a perdere dopo 7 vittorie in fila, venendo superati nettamente dai Suns privi di Devin Booker quasi per tutto il match. Sconfitta in casa anche per i Nuggets, che vengono superati dai Mavs spinti dal miglior Anthony Davis dell'anno (32 punti). I Rockets invece perdono in trasferta sul campo dei Jazz nonostante i 32 di Kevin Durant. Detroit supera Atlanta e rimane prima a Est, mentre gli Heat travolgono i Clippers (7 punti in 20 minuti per Simone Fontecchio). I Magic proseguono il loro buon momento battendo i Bulls, successi anche per Cavs (43 per Donovan Mitchell) e Nets. Infine pessima sconfitta per i Bucks, che cadono sul campo degli Wizards. Di seguito tutti i risultati della notte Nba: Detroit Pistons-Atlanta Hawks 99-98; Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers 135-119; Washington Wizards-Milwaukee Bucks 129-126; Brooklyn Nets-Charlotte Hornets 116-103; Miami Heat-L.A. Clippers 140-123; Orlando Magic-Chicago Bulls 125-120; Denver Nuggets-Dallas Mavericks 121-131; Utah Jazz-Houston Rockets 133-125; L.A. Lakers-Phoenix Suns 108-125.