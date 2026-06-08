NBA: New York si prepara per le Finals, in 20mila al Madison Square Garden

08 Giu 2026 - 10:09
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New York si prepara ad ospitare gara-3 delle Finals di Nba tra Knicks e Spurs in programma stasera (2.30 italiane). Maxi-schermi in tutta la città mentre bar e ristoranti hanno allestito viewing party per assistere al match. Ma il centro dell'attenzione è il Madison Square Garden. Cinquantotto anni di storia, 19.500 posti a sedere, "the Mecca of basketball", ha una configurazione atipica per un palazzetto sportivo: molto arrotondata, evoca dall'interno un'enorme nave spaziale, con una pendenza relativamente dolce. Nonostante due ristrutturazioni, di cui una importante tra il 2011 e il 2013, lo spirito del luogo non è stato alterato. La luce leggermente gialla, le vecchie foto dei Rolling Stones o di Mohamed Ali nei corridoi contribuiscono a rendere la "World's Most Famous Arena", uno dei suoi soprannomi, un luogo fuori dal comune. A poche ore da gara-3, è difficile trovare un biglietto a meno di 7.000 dollari (si arriva anche a 50mila per un palco). Anche le star del mondo dello spettacolo fanno a gara per essere presenti a bordo parquet. Ci saranno il regista Spike Lee, gli attori Ben Stiller e Timothée Chalamet ma sono tanti i vip che hanno annunciato che andranno al Madison Square Garden. Gara-4 è in programma ancora a New York, mercoledì. 

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