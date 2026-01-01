Nba: a Capodanno vincono Okc, San Antonio e Denver senza Jokic

Ricca notte di di Capodanno per la NBA, con ben nove incontri disputati a cavallo tra il 2025 e il 2026. Vincono le prime tre della classe a Ovest, a partire dagli Oklahoma City Thunder che hanno travolto i Portland Trail Blazers per 124-95 con 30 punti del solito Shai Gilgeous-Alexander. I San Antonio Spurs rimontano uno svantaggio di nove punti nell'ultimo quarto e superano i New York Knicks per 134-132 con 31 punti di Victor Wembanyama. I Denver Nuggets privi dell'infortunato Jokic sono tornati al successo dopo due ko di fila, imponendosi sul campo dei Toronto Raptors per 106-103 con 24 punti di Peyton Watson. A Est vittoria in trasferta per i Washington Wizards sul campo dei Milwaukee Bucks per 114-113, mentre i Chicago Bulls travolgono i New Orleans Pelicans 134-118. Vittorie casalinghe, invece, per gli Atlanta Hawks e i Cleveland Cavaliers, rispettivamente contro i Minnesota Timberwolves per 126-102 e i Phoenix Suns per 129-113. Da segnalare per i Cavs un Donovan Mitchell da 34 punti e 10 rimbalzi. Infine successi in trasferta per gli Orlando Magic per 112-110 contro gli Indiana Pacers con 29 punti di Paolo Banchero e dei Golden State Warriors per 132-125 contro gli Charlotte Hornets con 26 punti di Steph Curry.