Sci: Moltzan vince a Soelden, seconda l'albanese Colturi

24 Ott 2026 - 15:17
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E'iniziata con una sorpresa la stagione dello sci: il gigante femminile di Soelden è stato vinto dalla 32enne Paula Moltzan, statunitense al primo successo in carriera, che ha beffato per un solo centesimo Lara Colturi, che gareggia per l'Albania. La tedesca Aicher completa il podio. Grande rimonta dell'azzurra Asja Zeneri, che ha chiuso al 5° posto (era 16^ dopo la prima manche). Delude Mikaela Shiffrin, che nella 2^ manche crolla al 7° posto dopo aver guidato la gara nella prima parte. 18esima Della Mea, 29esima Pazzaglia.

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