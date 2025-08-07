Us Open 2025, il montepremi è da record: ecco quanto guadagnerà il vincitore

© Getty Images
Lo US Open incrementa il proprio montepremi. Infatti, in occasione dell'edizione di quest'anno, che si giocherà sul cemento di Flushing Meadows, il montepremi dello Slam americano è salito del 20%: non sarà più di 75 milioni di dollari, ma di 90 milioni, con il vincitore che si porterà a casa ben 5 milioni. Si tratta del montepremi più ricco della storia, che verrà suddiviso nel seguente modo. Oltre al montepremi, i giocatori riceveranno un rimborso spese di viaggio di 1.000 dollari, oltre a due camere d'albergo nell'hotel ufficiale (in alternativa 600 dollari al giorno se il giocatore sceglie un'altra struttura).
QUALIFICAZIONI
1° turno: 27.500 $
2° turno: 41.800 $
3° turno: 57.200 $
MONTEPREMI SINGOLARE (MASCHILE E FEMMINILE)
1° turno: 110.000 $
2° turno: 154.000 $
3° turno: 237.000 $
Ottavi di finale: 400.000 $
Quarti di finale: 660.000 $
Semifinali: 1.260.000 $
Finalista: 2.500.000 $
VINCITORE: 5.000.000 $
IL MONTEPREMI DEL DOPPIO (MASCHILE E FEMMINILE)
1° turno: 30.000 $
2° turno: 45.000 $
Ottavi di finale: 75.000 $
Quarti di finale: 125.000 $
Semifinali: 250.000 $
Finalisti: 500.000 $
VINCITORI: 1.000.000 $
IL MONTEPREMI DEL DOPPIO MISTO
Ottavi di finale: 20.000 $
Quarti di finale: 100.000 $
Semifinali: 200.000 $
Finalisti: 400.000 $
VINCITORI: 1.000.000 $
