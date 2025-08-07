Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Us Open 2025, il montepremi è da record: ecco quanto guadagnerà il vincitore

07 Ago 2025 - 09:30
© Getty Images

© Getty Images

Lo US Open incrementa il proprio montepremi. Infatti, in occasione dell'edizione di quest'anno, che si giocherà sul cemento di Flushing Meadows, il montepremi dello Slam americano è salito del 20%: non sarà più di 75 milioni di dollari, ma di 90 milioni, con il vincitore che si porterà a casa ben 5 milioni. Si tratta del montepremi più ricco della storia, che verrà suddiviso nel seguente modo. Oltre al montepremi, i giocatori riceveranno un rimborso spese di viaggio di 1.000 dollari, oltre a due camere d'albergo nell'hotel ufficiale (in alternativa 600 dollari al giorno se il giocatore sceglie un'altra struttura).

QUALIFICAZIONI
1° turno: 27.500 $

2° turno: 41.800 $

3° turno: 57.200 $

MONTEPREMI SINGOLARE (MASCHILE E FEMMINILE)
1° turno: 110.000 $

2° turno: 154.000 $

3° turno: 237.000 $

Ottavi di finale: 400.000 $

Quarti di finale: 660.000 $

Semifinali: 1.260.000 $

Finalista: 2.500.000 $

VINCITORE: 5.000.000 $

IL MONTEPREMI DEL DOPPIO (MASCHILE E FEMMINILE)

1° turno: 30.000 $

2° turno: 45.000 $

Ottavi di finale: 75.000 $

Quarti di finale: 125.000 $

Semifinali: 250.000 $

Finalisti: 500.000 $

VINCITORI: 1.000.000 $

IL MONTEPREMI DEL DOPPIO MISTO

Ottavi di finale: 20.000 $

Quarti di finale: 100.000 $

Semifinali: 200.000 $

Finalisti: 400.000 $

VINCITORI: 1.000.000 $

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:08
MCH FESTE A POGACAR VINCITORE TOUR libere da diritti MCH

Pogacar imbattibile, gran festa per il quarto Tour de France

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:33
rbgenova

Red Bull Cerro Abajo 2025: anteprima show a Marassi

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:33
Volley, sogno mondiale

Volley, sogno mondiale

04:07
DICH EKATERINA ANTROPOVA DICH

Antropova: "Lavoriamo sull'aspetto mentale"

02:16
DICH CARLOTTA CAMBI DICH

Cambi: "Grande voglia di giocarci questo Mondiale"

02:51
DICH ANNA GREY DICH

Grey: "Gruppo pieno di talento, restiamo con i piedi per terra"

01:19
Brignone nuovo intervento

Brignone nuovo intervento

01:30
Le imprese di Confortola

Le imprese di Confortola

01:33
La lotta di Bonicelli

La lotta di Bonicelli

01:26
Volley, ragazze d'oro

Volley, ragazze d'oro

02:08
MCH FESTE A POGACAR VINCITORE TOUR libere da diritti MCH

Pogacar imbattibile, gran festa per il quarto Tour de France

I più visti di Altri Sport

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

Confortola: "K2, Everest e Cho Oyu le perle della mia collana degli ottomila"

MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

Simone Moro e gli ottomila al chiodo: "Avventura-Himalaya? No, turismo d'alta quota!"

Lorenzo Bonicelli 

Bonicelli, i medici: “Permane danno neurologico, entità ancora da valutare”

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:01
Volley, Mondiali U21 femminili: Italia batte 3-0 Repubblica Ceca all'esordio
12:08
Nautica, Monaco Classic Week: Montecarlo celebra eccellenza yachting d'epoca
11:51
Atletica, Doualla vola in semifinale nei 100 degli Europei under 20 con il miglior crono
11:11
Nuoto, categoria Cadetti: il lucano Telesca campione d'Italia
10:11
Musetti: "A Cincinnati per prepararmi al meglio per gli US Open"