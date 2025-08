Confortola: "K2, Everest e Cho Oyu le perle della mia collana degli ottomila"

MARCO: Le montagne diventano diciamo così più instabili perché sei secoli fa il ghiaccio bloccava i sassi in parete, ora invece il suo scioglimento permette ai sassi di muoversi e di rotolare verso il basso, creando problemi di sicurezza. La deglaciazione complica le cose: la montagna diventa molto più pericolosa, bisogna essere molto più attenti. Non solo: a cambiare è anche il clima in generale. Il 20 luglio scorso in cima al Gasherbrum I avevo alle mani dei guanti leggeri. Significa che quel giorno a 8080 metri di quota non faceva particolarmente freddo e questo è un altro campanello d'allarme. Al tempo stesso, sono convinto che il fenomeno non sia dovuto esclusivamente all'inquinamento. Il pianeta è mutato nel tempo. Certo, le attività umane stanno accelerando il cambiamento ma non ne sono le sole responsabili. Un milione di anni fa la Valfurva, la mia valle, era interamente colmata dal ghiaccio: adesso ci sono i prati. E un milione di anni fa non c'era l'inquinamento! È questione di ragionamento e di logica: basta osservare e leggere, informarsi. Nel mio ultimo libro racconto che - sempre in Valfurva - sono state trovate incisioni rupestri a tremilatrecento metri di quota. Significa che quei luoghi erano liberi dal ghiaccio. Poi le glaciazioni hanno a più riprese ricoperto la roccia, per poi scoprirla di nuovo, ritirandosi. Questo fa capire come il pianeta sia cambiato più volte. Dobbiamo limitare l'impatto delle attività umane sul clima, e questo è un dato di fatto ma - secondo me - attenzione a non esagerare nell'attribuire tutto questo all'inquinamento: è la storia del nostra pianeta che tende a ripetersi.