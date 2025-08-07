Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025
Caso scommesse
Inchiesta Curve
Napoli Scudetto 2025

Musetti: "A Cincinnati per prepararmi al meglio per gli US Open"

07 Ago 2025 - 10:11
© Getty Images

© Getty Images

"È bello tornare a Cincinnati. Le condizioni sono leggermente diverse e possono aiutarmi sicuramente. Su questa superficie non mi sento ancora al meglio per esprimere il mio tennis, ma aver giocato alcune settimane prima mi fa ben sperare per adattarmi il meglio possibile". Così Lorenzo Musetti alla vigilia del Masters 1000 di Cincinnati racconta le sue aspettative ai microfoni di Sky Sport. "L'obiettivo è fare bene in questo Masters 1000 dove non ho mai ottenuto grandi risultati e prepararmi al meglio per gli US Open", ha aggiunto il tennista azzurro.

Ultimi video

02:08
Pogacar imbattibile, gran festa per il quarto Tour de France

00:46
Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
02:33
Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:33
Red Bull Cerro Abajo 2025: anteprima show a Marassi

00:37
MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

01:00
Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:33
04:07
Antropova: "Lavoriamo sull'aspetto mentale"

02:16
Cambi: "Grande voglia di giocarci questo Mondiale"

02:51
Grey: "Gruppo pieno di talento, restiamo con i piedi per terra"

01:19
01:30
01:33
01:26
02:08
I più visti di Altri Sport

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

Confortola: "K2, Everest e Cho Oyu le perle della mia collana degli ottomila"

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

Simone Moro e gli ottomila al chiodo: "Avventura-Himalaya? No, turismo d'alta quota!"

Lorenzo Bonicelli 

Bonicelli, i medici: “Permane danno neurologico, entità ancora da valutare”

Altri Sport ora per ora
13:01
Volley, Mondiali U21 femminili: Italia batte 3-0 Repubblica Ceca all'esordio
12:08
Nautica, Monaco Classic Week: Montecarlo celebra eccellenza yachting d'epoca
11:51
Atletica, Doualla vola in semifinale nei 100 degli Europei under 20 con il miglior crono
11:11
Nuoto, categoria Cadetti: il lucano Telesca campione d'Italia
10:11
Musetti: "A Cincinnati per prepararmi al meglio per gli US Open"