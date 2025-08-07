Musetti: "A Cincinnati per prepararmi al meglio per gli US Open"

"È bello tornare a Cincinnati. Le condizioni sono leggermente diverse e possono aiutarmi sicuramente. Su questa superficie non mi sento ancora al meglio per esprimere il mio tennis, ma aver giocato alcune settimane prima mi fa ben sperare per adattarmi il meglio possibile". Così Lorenzo Musetti alla vigilia del Masters 1000 di Cincinnati racconta le sue aspettative ai microfoni di Sky Sport. "L'obiettivo è fare bene in questo Masters 1000 dove non ho mai ottenuto grandi risultati e prepararmi al meglio per gli US Open", ha aggiunto il tennista azzurro.