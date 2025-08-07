Tennis, favola Mboko a Montreal: finale da 'wild card' contro Osaka

La finale vedrà infatti di fronte Victoria Mboko, n.85 del ranking ("best"), in tabellone grazie ad una wild card, e la quattro volte campionessa Slam ed ex regina del tennis mondiale Naomi Osaka, n.49 del ranking. Nella notte italiana in semifinale la teen-ager canadese ha battuto in rimonta per 1-6, 7-5, 7-6(4), dopo una maratona di oltre due ore e tre quarti ed un match-point annullato, la kazaka Elena Rynakina, n.12 del ranking e 9 del seeding, mentre la 27enne nipponica si è imposta per 6-2, 7-6(7), in un'ora e tre quarti, sulla danese Clara Tauson, n.19 WTA e 16esima testa di serie, prendendosi la rivincita per la finale di Auckland di inizio gennaio.