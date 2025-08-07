Tennis, favola Mboko a Montreal: finale da 'wild card' contro Osaka

© Getty Images
Sarà una sfida inedita, e anche generazionale, ad assegnare il trofeo dell'"Omnium Banque Nationale", torneo WTA 1000 dotato di un montepremi di 5.152.599 dollari che si concluderà nella notte italiana sul cemento di Montreal, in Canada.
La finale vedrà infatti di fronte Victoria Mboko, n.85 del ranking ("best"), in tabellone grazie ad una wild card, e la quattro volte campionessa Slam ed ex regina del tennis mondiale Naomi Osaka, n.49 del ranking. Nella notte italiana in semifinale la teen-ager canadese ha battuto in rimonta per 1-6, 7-5, 7-6(4), dopo una maratona di oltre due ore e tre quarti ed un match-point annullato, la kazaka Elena Rynakina, n.12 del ranking e 9 del seeding, mentre la 27enne nipponica si è imposta per 6-2, 7-6(7), in un'ora e tre quarti, sulla danese Clara Tauson, n.19 WTA e 16esima testa di serie, prendendosi la rivincita per la finale di Auckland di inizio gennaio.
