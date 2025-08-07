Atp Toronto, Shelton e Khachanov in finale: battuti Fritz e Zverev

Se per l'americano, n. 7 al mondo, sarà la prima finale di questo calibro, per Khachanov si tratta invece di un gradito ritorno, a sette di distanza dalla prima e unica, vinta a Parigi-Bercy contro Novak Djokovic. Il russo, n. 16 al mondo, veniva da tre sconfitte consecutive contro Zverev (n. 3 al mondo), sconfitto nella notte col punteggio finale di 6-3, 4-6, 7-6(4), annullando anche un match point nel dodicesimo game del terzo parziale. In finale, come detto, toccherà al russo il ruolo dell'esperto, contro uno Shelton che ha la stessa età, 22 anni, della sua finale a Parigi-Bercy. Il talento di Atlanta, classe 2002, è riuscito a sbrigare la pratica Fritz senza mai concedere palla break, e concretizzandone a sua volta tre per il 6-4, 6-3 finale. Quella giunta nella nottata italiana è la vittoria più pesante della carriera di Shelton a parimerito con quella giunta su Jannik Sinner nel Masters 1000 di Shanghai del 2023, dove lo stesso azzurro - come Fritz - era al n. 4 del ranking.