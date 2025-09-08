Motori: AF Corse conquista in Texas la FIA World Cup for Hypercar Teams

Quando la corsa è ripresa, Hanson ha guidato le ostilità per diversi giri, prima di cedere la vettura a Ye. Nella seconda fase di gara, una penalità rimediata durante un pit stop e una serie di contatti hanno rallentato il pilota cinese e Kubica, che ha preso il volante per la fase finale di gara. Transitando in settima posizione assoluta e al primo posto di classe sotto la bandiera a scacchi, l'equipaggio ha raccolto i punti necessari per assicurarsi matematicamente il titolo con due gare di anticipo. L'equipaggio della Ferrari numero 83, già vincitore della 24 Ore di Le Mans lo scorso mese di giugno, occupa al momento la seconda posizione nella classifica del Mondiale Piloti, staccato di 15 punti da Pier Guidi-Calado-Giovinazzi, che guidano la 499P numero 51 della squadra Ferrari - AF Corse.