Serena Williams verso una wild card a Wimbledon: i possibili scenari dopo il rientro nel circuito

La sorella minore di Venus vanta ben sette titoli a Wimbledon in singolare e sei in doppio, quindi è più che comprensibile l’apertura degli organizzatori nei suoi confronti: “Quando il comitato si riunirà la prossima settimana, sono certa che non ignorerà i suoi successi a Wimbledon nel prendere questa decisione“, ha detto la presidente dell’All England Club Debbie Jevans.