Serena Williams verso una wild card a Wimbledon: i possibili scenari dopo il rientro nel circuito

Il torneo di Wimbledon 2026 è ormai alle porte e nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l’invito per il tabellone principale dei Championships (sicuramente in doppio), dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico vincendo un match di doppio al Queen’s in coppia con Victoria Mboko.
Sally Bolton, amministratrice delegata dell’All England Club (che organizza e ospita lo Slam londinese), ha commentato così tramite l’agenzia di stampa Reuters l’ipotesi di rivedere la 44enne americana a Wimbledon: “È evidente quanto entusiasmo abbia generato il ritorno in campo, in particolare sull’erba, di Serena Williams. Si può solo immaginare cosa significherebbe se partecipasse ai Championships“.
La sorella minore di Venus vanta ben sette titoli a Wimbledon in singolare e sei in doppio, quindi è più che comprensibile l’apertura degli organizzatori nei suoi confronti: “Quando il comitato si riunirà la prossima settimana, sono certa che non ignorerà i suoi successi a Wimbledon nel prendere questa decisione“, ha detto la presidente dell’All England Club Debbie Jevans.
Serena nel frattempo tornerà in azione settimana prossima al WTA 500 di Berlino sempre in doppio con una nuova partner (Mboko si è infortunata al Queen’s) non ancora ufficializzata, che potrebbe essere la ceca Karolina Muchova secondo un’indiscrezione lanciata dal Times di Londra.