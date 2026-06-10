L'italiano Aaron Durogati riscrive il record mondiale di hike-and-fly

I momenti più duri sono arrivati prima di quanto si possa immaginare: "Ho avuto un paio di momenti complicati: già dopo 4.000-5.000 metri di dislivello ero davvero stanco, soprattutto pensando alle 20 ore che avevo ancora davanti", racconta Aaron Durogati. "Ma ho cercato di restare concentrato su ogni lap, su ogni passo. Ho provato a dividere la salita in tanti piccoli pezzi e a essere preciso, efficiente e veloce in volo. E’ stata particolarmente dura di notte, quando è calato il buio e c’è stato qualche rovescio di pioggia…. però avevo un supporto fantastico che mi ha tenuto motivato fino alla fine."



Dietro al risultato c'è un lavoro maniacale sui dettagli, il record si è giocato sul filo dei secondi: "È stato l'insieme di tutto. Ho lavorato tantissimo sulla forza e sulla preparazione fisica, ho modificato i parapendii appositamente per questo progetto, usando zaini e imbraghi speciali", spiega Durogati. "Sapevo che, su ogni giro, riuscendo a guadagnare 10 secondi qua e là, avrei recuperato un minuto, un minuto e mezzo…moltiplicato per 18 giri, sarebbe stato quello a fare la differenza tra avere o non avere un record del mondo. Per questo ero così motivato a essere il più efficiente possibile."



Classe 1986, nativo di Merano, Aaron Durogati è cresciuto tra le montagne e ha costruito la sua carriera passando da una disciplina all'altra: parapendio, alpinismo, sci, speed riding, adventure racing. Due volte campione del mondo di parapendio e vincitore della Red Bull X-Alps 2025, la gara a tappe di hike-and-fly più dura del mondo, considerata il banco di prova definitivo della disciplina, conosce la montagna da ogni angolazione. E raramente sceglie di affrontarla dalla via più facile.



Il record sullo Slogen è stato inseguito a lungo: "È una sensazione incredibile, perché è stato un progetto di lungo respiro. Il mio programma di gare è intenso, e per portare a casa il primato mi sono serviti circa tre quarti di un anno… oltre al tempo necessario per trovare il posto giusto e mettere insieme una buona squadra", conclude Aaron. "Era qualcosa che mancava nella mia carriera: quest'anno ho trovato la motivazione, il luogo e il momento. Nelle ultime 24 ore tutto si è incastrato, e ce l'ho fatta."



Allo scadere del tempo, Aaron ha ripiegato la sua vela con un nuovo record mondiale acquisito e una nuova domanda già aperta: fin dove può arrivare, davvero, l'hike-and-fly?