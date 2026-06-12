Superbike, dal 2027 nuovi freni in carboceramico da Brembo

Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità, introduce per la prima volta HyctionT, l'innovativo disco freno in carboceramico, nel Motul FIM Superbike World Championshipa partire dalla stagione 2027. Una scelta che segna un vero cambio di paradigma: il passaggio dai dischi in acciaio a una soluzione innovativa capace di garantire maggiore costanza, controllo e durata, in un contesto in cui ogni dettaglio fa la differenza. Per la prima volta in una competizione motociclistica di serie, il materiale carboceramico debutta nel WorldSBK con Hyction - il nome si riferisce all'unione tra i termini "hyper" e "action" - confermando il Campionato come piattaforma d'eccellenza per lo sviluppo delle tecnologie più avanzate. In questo scenario, Brembo diventerà fornitore unico dei sistemi frenanti per l'intera griglia, introducendo un nuovo standard tecnologico e contribuendo a ridefinire l'evoluzione della frenata nel Campionato.
Mauro Piccoli, Brembo Chief Marketing Officer
"Nel WorldSBK la performance nasce sotto pressione, curva dopo curva. Con Hyction introduciamo una tecnologia progettata per offrire ai piloti una relazione più diretta e prevedibile con la frenata. Essere fornitore unico dal 2027 significa giocare un ruolo attivo nell'evoluzione tecnica del Campionato, contribuendo a definirne i nuovi standard. Il WorldSBK è il nostro laboratorio ideale: qui lavoriamo a stretto contatto con i migliori piloti e team al mondo, e ciò che sviluppiamo in pista alimenta concretamente l'innovazione destinata anche alle applicazioni stradali".
Gregorio Lavilla, Direttore Esecutivo WorldSBK
"Il WorldSBK rappresenta il legame più stretto tra le corse e le moto utilizzate dagli appassionati di tutto il mondo. Ampliando la nostra collaborazione con Brembo in questo nuovo capitolo tecnico, rafforziamo la rilevanza del Campionato come piattaforma in cui l'innovazione sviluppata in gara contribuisce al futuro delle motociclette di serie. Vorrei inoltre ringraziare i costruttori, i team e la FIM per la loro collaborazione e il loro supporto nel definire una direzione tecnica che mantenga il WorldSBK strettamente allineato allo sviluppo dell'industria motociclistica".
Dall'acciaio a Hyction: una nuova generazione di performance
Il passaggio ai dischi carboceramici Hyction rappresenta un'evoluzione significativa rispetto alle soluzioni in acciaio utilizzate fino al 2026. Questa tecnologia consente di ottenere:
· Maggiore costanza della prestazione lungo tutta la frenata
· Una modulabilità più elevata, per un controllo più preciso e progressivo
· Maggiore durabilità dei componenti, con riduzione dell'usura
. Una frenata più stabile e prevedibile, in tutte le condizioni Il risultato è una gestione della frenata più efficace e sicura, che permette ai piloti di spingersi oltre i limiti con maggiore confidenza.
Il WorldSBK come laboratorio di innovazione
L'introduzione di Hyction riflette la filosofia di Brembo: sviluppare soluzioni all'avanguardia nei contesti più estremi e trasferirne i benefici alle applicazioni di serie. Dal mondo dei veicoli più impegnativi per la strada, passando per le competizioni, l'innovazione nasce dall'esperienza diretta in pista. In questo senso, il WorldSBK rappresenta il banco di prova ideale: un Campionato in cui le moto derivate dalla produzione vengono spinte al massimo dai migliori piloti al mondo, generando dati e competenze fondamentali per lo sviluppo delle tecnologie del futuro.
Una scelta strategica per il futuro del Campionato
Con l'introduzione di HyctionT e la monofornitura dal 2027, Brembo e WorldSBK compiono insieme un passo decisivo verso una nuova fase evolutiva del Campionato. Questa scelta consente di garantire uniformità tecnologica, controllo dei costi e maggiore focus sul talento dei piloti, introducendo al tempo stesso una soluzione innovativa destinata a diventare un nuovo riferimento per i sistemi frenanti motociclistici. L'introduzione di HyctionTM rappresenta una svolta che apre la strada anche a nuove opportunità di sviluppo e conferma ancora una volta il ruolo centrale di Brembo nel guidare l'innovazione di soluzioni ad alte prestazioni.