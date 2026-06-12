Superbike, dal 2027 nuovi freni in carboceramico da Brembo

Mauro Piccoli, Brembo Chief Marketing Officer

"Nel WorldSBK la performance nasce sotto pressione, curva dopo curva. Con Hyction introduciamo una tecnologia progettata per offrire ai piloti una relazione più diretta e prevedibile con la frenata. Essere fornitore unico dal 2027 significa giocare un ruolo attivo nell'evoluzione tecnica del Campionato, contribuendo a definirne i nuovi standard. Il WorldSBK è il nostro laboratorio ideale: qui lavoriamo a stretto contatto con i migliori piloti e team al mondo, e ciò che sviluppiamo in pista alimenta concretamente l'innovazione destinata anche alle applicazioni stradali".