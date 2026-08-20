Tennis, Halep a Kyrgios: "Strano come la vita ribalti le situazioni"

"Non bisogna mai infierire su chi è già a terra. La vita ha uno strano modo di ribaltare le situazioni. E un modo ancora più strano di rivelare la differenza tra un incidente e una scelta". Così in un post sul proprio account Instagram l'ex tennista romena Simona Halep, il cui messaggio sembra avere come destinatario Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina in occasione di un controllo svolto durante il 'Mallorca Open' lo scorso 22 giugno.