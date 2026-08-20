Tennis, Halep a Kyrgios: "Strano come la vita ribalti le situazioni"

"28 giorni per ritrovare me stesso", Kyrgios si rifugia tra le braccia di Alexia
© Foto da web
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"Non bisogna mai infierire su chi è già a terra. La vita ha uno strano modo di ribaltare le situazioni. E un modo ancora più strano di rivelare la differenza tra un incidente e una scelta". Così in un post sul proprio account Instagram l'ex tennista romena Simona Halep, il cui messaggio sembra avere come destinatario Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina in occasione di un controllo svolto durante il 'Mallorca Open' lo scorso 22 giugno.
Il tennista australiano è stato sempre molto critico nei confronti dei colleghi colpiti da casi più o meno simili, tra cui Jannik Sinner, positivo due anni fa al clostebol.
Halep, ex numero 1 Wta, nell'agosto del 2023, durante un controllo anti-doping in previsione degli US Open, risultò positiva al Roxadustat, sostanza nell'elenco antidoping, e di conseguenza viene temporaneamente sospesa in attesa del processo. Nel settembre 2023 il tribunale ne annuncia la squalifica per un periodo di 4 anni (sino al 6 ottobre 2026). In seguito la squalifica viene ridotta a 9 mesi, in quanto è risultato che Halep avrebbe assunto il farmaco in maniera accidentale, poiché la sostanza proibita era presente a sua insaputa in un integratore da lei assunto.
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